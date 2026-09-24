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ALERTA MÁXIMA cerca de Walmart: ATROPELLAN a una mujer que caminaba por Fort Campbell Boulevard
La víctima fue llevada de emergencia al hospital luego de ser atropellada por un vehículo en frente de un concurrido supermercado en Tennessee.
Un grave accidente de tránsito movilizó a los cuerpos de rescate durante la noche del miércoles en la zona comercial de Fort Campbell Blvd, donde un vehículo impactó a una persona que cruzaba la vía. La emergencia se registró pasadas las 10:20 p. m. en las inmediaciones del Walmart Estados Unidos ubicado en Clarksville, Tennessee. Ante el atropello, paramédicos de los servicios de emergencia del condado de Montgomery acudieron al sitio de inmediato para brindarle primeros auxilios y trasladarla de urgencia al Hospital Vanderbilt Clarksville, según datos compartidos por el portavoz policial Scott Beaubien y reportados por el medio local ClarksvilleNow.
Un peatón fue atropellado por un vehículo el miércoles por la noche en Fort Campbell Boulevard, Clarksville.
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Mujer fue atropellada por un vehículo al caminar sin cruce seguro cerca del Walmart en Fort Campbell Boulevard
El siniestro vial ocurrió a las 22:24 horas sobre la principal arteria vial, en un punto muy concurrido por automovilistas y compradores. Cuando se informó que una transeúnte fue atropellada en esta vía rápida, las autoridades locales acudieron para resguardar la zona y comenzar con los peritajes correspondientes.
Este sector comercial, ubicado cerca del Walmart, suele presentar un flujo vehicular constante a altas horas de la noche. La intervención de los equipos de auxilio permitió estabilizar a la víctima en el lugar, antes de ser trasladada al centro médico más cercano para recibir atención especializada.
Falta de cruces peatonales cerca del Walmart aumenta los riesgos en la vía
El percance puso nuevamente en evidencia los peligros que enfrentan las personas al intentar cruzar la avenida a la altura de Eagle Court, sector localizado justo enfrente del Walmart Supercenter. En esta intersección no existen semáforos ni señalizaciones destinadas para el paso de peatones, lo que obliga a quienes andan a pie a arriesgarse al atravesar carriles de alta velocidad.
Para utilizar un cruce seguro y marcado, una persona debe desplazarse hasta Quinn Lane, situado al sur del establecimiento. Esta distancia representa un trayecto de aproximadamente 600 metros o una caminata de unos ocho minutos, factor que lleva a muchos transeúntes a cruzar por zonas no habilitadas. La policía continúa con las investigaciones para esclarecer los detalles de este hecho.
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