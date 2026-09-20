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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE arresta a 500 personas en un operativo conjunto con MÁS DE CINCO AGENCIAS en ESTE ESTADO
Un operativo de tres días en Florida dejó 500 inmigrantes detenidos por ICE, con la participación de más de cinco agencias federales, estatales y locales.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a 500 inmigrantes indocumentados en Florida durante un operativo de tres días en el que participaron más de cinco agencias federales, estatales y locales. La información fue difundida por N+ Univision, que citó un reporte de Fox News y un comunicado de ICE.
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ICE arresta a 500 inmigrantes indocumentados en Florida
El operativo se llevó a cabo del 24 al 27 de agosto y contó con la participación de diversas agencias, entre ellas la Guardia Nacional de Florida, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Según ICE, entre los detenidos se encuentran personas señaladas por las autoridades por presuntos delitos como intento de asesinato, violencia doméstica, posesión de drogas y agresión sexual. Estos señalamientos corresponden a acusaciones de las autoridades y no necesariamente implican que los detenidos hayan sido condenados por esos delitos.
La operación vuelve a situar a Florida en el centro de la atención debido a las acciones migratorias de ICE y a las detenciones de inmigrantes en Estados Unidos.
¿Quiénes fueron algunos de los inmigrantes detenidos por ICE?
- Entre los casos mencionados por ICE figura Whycliff Longin, un ciudadano haitiano de 28 años que, según las autoridades, se encontraba solicitando asilo. Longin fue detenido durante una operación de la Oficina del Sheriff del condado de Lee y enfrenta cargos por delitos que incluyen asesinato en segundo grado, intento de asesinato, agresión sexual y robo con violencia.
- También fue detenido Noe Lux Castro, de 24 años, identificado por ICE como ciudadano guatemalteco. Según la agencia, ingresó ilegalmente a Estados Unidos y, durante un forcejeo con agentes, tomó el taser de uno de ellos. Castro enfrenta cargos relacionados con resistencia y obstrucción a la autoridad.
- Otro de los detenidos es Olmen Noel Vargas-Mendoza, de 40 años, identificado por ICE como ciudadano hondureño. La agencia señala que habría reingresado a Estados Unidos en tres ocasiones sin someterse a una inspección migratoria y que registra antecedentes relacionados con violencia doméstica.
- Asimismo, Marlon Rolando Calderón-Castellón, de 43 años, fue arrestado durante el operativo. Según ICE, el ciudadano hondureño tiene antecedentes relacionados con agresión y posesión ilegal de drogas y habría reingresado a Estados Unidos sin someterse a una inspección migratoria.
La operación mantiene la atención sobre las medidas migratorias implementadas por ICE y el impacto de estos operativos en las comunidades de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.
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