ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en Miami, EE. UU.: hombre fingió ser agente de ICE para EXTORSIONAR A EMPLEADOS de un negocio

Jonathan González Reyes fue detenido en Miami Gardens, Florida, tras ser acusado de presuntamente hacerse pasar por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) con el propósito de intimidar y extorsionar a empleados de un establecimiento. El caso ha generado preocupación entre miembros de la comunidad inmigrante y propietarios de negocios, debido a las presuntas amenazas relacionadas con el estatus migratorio de los trabajadores.

Falso agente de ICE habría amenazado a trabajadores inmigrantes en Miami

De acuerdo con N+ Univision, meses atrás González Reyes habría acudido a un camión de comida propiedad de un empresario local, donde presuntamente ofreció gestionar asuntos migratorios a cambio de dinero. Durante ese encuentro, comentó sobre la situación migratoria de algunos trabajadores, entre ellos Luis Rodríguez, y se presentó como un supuesto agente de alto rango del ICE. El propietario aseguró que incluso llegó a afirmar que era el agente de mayor rango de Miami.

Ante esta situación, el propietario decidió confrontarlo y pedirle que no regresara al establecimiento. Sin embargo, aproximadamente un mes después, González Reyes volvió al lugar y, según la denuncia presentada por el propietario, amenazó con un arma a uno de los trabajadores. Además, presuntamente le advirtió que podía golpearlo con ella y colocar drogas dentro del negocio para provocar su cierre.

Jonathan Christian González Reyes, de 45 años, fue detenido en el condado de Miami-Dade.

Según N+ Univision, imágenes captadas por una cámara de vigilancia muestran al sospechoso llegando a un estacionamiento en Miami a bordo de un vehículo con luces azules intermitentes. En las imágenes también se observarían una placa y un arma de fuego enfundada.

¿Qué se sabe del hombre acusado de hacerse pasar por un agente de ICE?

Jonathan González Reyes continúa bajo custodia y enfrenta varios cargos, entre ellos agresión con agravantes y suplantación de un agente policial. Según la información difundida sobre el caso, las autoridades fijaron una fianza de 11.000 dólares.

El caso ha despertado preocupación entre la comunidad inmigrante en Estados Unidos, ya que, según las denuncias, el temor a las autoridades migratorias habría sido utilizado como una forma de intimidación.

El dueño del establecimiento manifestó su inquietud ante la posibilidad de que el sospechoso haya recurrido a un procedimiento similar con otras personas y exhortó a quienes cuenten con información a ponerse en contacto con las autoridades. Por su parte, ICE señaló que conoció el caso luego de recibir una solicitud de comentarios sobre los hechos. Las pesquisas permanecen en curso.

En Estados Unidos, las autoridades migratorias y policiales recomiendan confirmar la identidad de cualquier persona que se identifique como funcionario. Las acusaciones contra González Reyes seguirán bajo revisión de las autoridades judiciales correspondientes.