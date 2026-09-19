La viuda de un hombre de 77 años, cliente de Walmart, denunció que su esposo fue agredido hasta perder la vida por los padres de una joven empleada, tras una discusión que sucedió luego de que el hombre acusara a la adolescente de casi atropellar a su esposa con un carrito de compras. Este lamentable incidente ha generado preocupación en la comunidad. ¿Qué se sabe de este caso?

Walmart: adulto mayor falleció tras golpes recibidos por los padres de una empleada adolescente luego de discusión

Bert Atienza, de 77 años y comprador fiel de Walmart, falleció el 8 de junio en un hospital tras sufrir un traumatismo craneoencefálico contundente, un día después de ser agredido en el establecimiento de Norfolk, Virginia, EE. UU.

Según reportes de 'WTKR' y 'New York Post', el incidente se dio cuando Atienza y su esposa, Josephine, realizaban compras tras asistir a la iglesia. Una empleada de 17 años casi atropelló a Josephine con un carrito, lo que provocó una discusión entre Atienza y la joven.

Josephine relató que su esposo, a pesar de estar herido, intentaba comunicarse con ella, pidiendo ayuda. No obstante, la situación se tornó más violenta cuando Travis White y Erika Mitchell, padres de la empleada, atacaron a la pareja. En un video de vigilancia, se vio cómo Atienza fue empujado y golpeado, mientras su esposa intentaba protegerlo.

La agresión dejó a Atienza inconsciente, y aunque fue trasladado de urgencia al hospital, no logró sobrevivir. Josephine, visiblemente afectada, expresó a la prensa su angustia al recordar el momento en que su esposo fue rodeado y golpeado, enfatizando que él no dudaba en expresar su descontento ante situaciones injustas.

¿Qué cargos enfrentan los acusados y qué revelaron los médicos sobre la muerte de Atienza?

En esta investigación, los médicos forenses confirmaron que la causa de la muerte fue un homicidio. White, de 44 años, y Mitchell, de 42, fueron detenidos días después y enfrentan acusaciones por lesiones graves provocadas por la discusión, así como por lesiones graves agravadas y conspiración para cometer un delito grave, tal como informó 'WAVY'.

Posteriormente, los cargos fueron actualizados a asesinato en segundo grado, según los registros judiciales revisados por 'The Post'. No se han revelado más datos sobre el triste desenlace.