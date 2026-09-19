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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes y ciudadanos en EE. UU.: ICE ARRESTA a dos mujeres cerca de un supermercado tras ENFRENTAMIENTOS en operativos
ICE se defendió y aseguró que las ciudadanas estadounidenses eran "agitadoras que intentaban obstaculizar las operaciones". Horas más tarde, fueron liberadas.
Agentes del ICE arrestaron a dos ciudadanas estadounidenses recientemente en las cercanías de un supermercado en City Heights, un hecho que fue captado en video por testigos y cuestionado por muchos. La agencia, tras el incidente, afirmó que las mujeres eran "agitadoras que intentaban obstaculizar las operaciones". No obstante, horas más tarde, ambas fueron liberadas sin que se presentaran cargos en su contra. ¿Qué pasó?
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ICE arresta a dos mujeres cerca de un supermercado tras enfrentamientos en últimos operativos en EE. UU.
Según 'NBC San Diego', este incidente ocurrió poco antes del mediodía del martes 15 de septiembre en el estacionamiento del supermercado El Super, situado en la intersección de Fairmount y University. Los arrestos de las dos mujeres ciudadanas estadounidenses ocasionaron gran controversia en San Diego.
ICE arrestó a dos mujeres en EE. UU. tras enfrentamientos en últimos operativos. / Foto captura: Telemundo.
Testigos expusieron que la situación se desató luego que los agentes federales detuvieron a un hombre, quien fue liberado poco después, afirmando que su estatus legal le permitió salir. Brooke Benner, una de las mujeres que terminó arrestada, aseguró que se encontraba en el estacionamiento, donde decidió grabar el incidente. Según su relato, apenas 14 segundos después de comenzar a filmar, fue detenida y esposada por un agente del ICE.
En uno de los videos expuestos en redes, se vio cómo Benner cuestionó al agente, quien le ordenó que se retire, mientras ella insistía en que no estaba cometiendo ninguna infracción. La situación escaló rápidamente, y el agente la detuvo por obstaculizar la labor de las autoridades.
Tras su arresto, Benner resaltó que no fue víctima de un uso excesivo de la fuerza, resaltando que otras personas en situaciones similares sí sufrieron consecuencias más graves. Poco después, otra mujer fue detenida a pocos metros, tras supuestamente patear un vehículo federal. Testigos señalaron que la mujer fue sometida por varios agentes, mientras la multitud reaccionaba con indignación. Un agente, con el rostro cubierto, amenazó con una pistola Taser a los presentes que intentaban intervenir.
Portavoz del DHS se pronuncia tras las detenciones y reportes del incidente
Bajo este contexto, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se pronunció sobre este incidente en San Diego, California, donde el ICE detuvo a las mujeres que intentaban interrumpir las operaciones en el área de City Heights. El comunicado precisó que obstaculizar el trabajo de las fuerzas del orden federal es un riesgo significativo y constituye un delito grave.
"No se tolerará la violencia contra los agentes del ICE ni contra ningún otro miembro de las fuerzas del orden. Nuestros agentes cumplen con sus deberes, encomendados por el Congreso, al servicio de la seguridad pública y el estado de derecho. Cualquier persona que, sin saberlo, agreda, obstruya o ataque violentamente a los agentes, será arrestada y procesada conforme a la ley", se lee en su comunicado.
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