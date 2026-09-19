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Pablo Guede confirmó tres bajas sensibles en Alianza Lima y preocupa a hinchas: "Está roto"

Pablo Guede desató la incertidumbre en los hinchas de Alianza Lima luego de confirmar que hasta tres jugadores del plantel sufrieron complicadas lesiones. Conoce los detalles.

Angel Curo
Pablo Guede confirmó tres bajas sensibles en Alianza Lima y preocupa a hinchas
Pablo Guede confirmó tres bajas sensibles en Alianza Lima y preocupa a hinchas | Composición: Líbero
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Alianza Lima volvió al triunfo tras vencer por 2-0 a ADT de Tarma en Matute. Sin embargo, cuando todo debía ser celebración para los hinchas, Pablo Guede generó una enorme desazón luego de confirmar que hasta tres jugadores del plantel atraviesan lesiones importantes y estarán apartados del grupo.

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Pablo Guede confirmó tres bajas sensibles en Alianza Lima

Durante la conferencia de prensa, le consultaron a Pablo Guede por las bajas que ha sufrido el plantel de Alianza Lima para el último partido antes de la fecha FIFA y por el estado de cada uno de los jugadores. Ante ello, el técnico confirmó que no podrá contar con Alessandro Burlamaqui, Mateo Antoni y Nicolás Díaz.

El DT de los blanquiazules confirmó que el caso del volante nacional es el más preocupante, ya que sufrió una rotura muscular. Del mismo modo, señaló que todavía no existe una fecha exacta para el regreso del defensor chileno, por lo que continúa con su proceso de recuperación.

Nicolás Díaz, Alessandro Burlamaqui, Mateo Antoni, Alianza Lima

Nicolás Díaz, Alessandro Burlamaqui y Mateo Antoni sufrieron lesiones con Alianza Lima

Burlamaqui está roto, no sé para cuánto, pero está jod** con una rotura muscular. Mateo tiene una distensión y creo que va a estar disponible para el jueves. Nico Díaz no tengo ni la menor idea, porque lo que tiene no sé si es complicado o no. No tiene un tiempo de recuperación exacta, reveló.

Sin embargo, la noticia más alentadora es la de Mateo Antoni, quien solo presenta una distensión muscular y, según lo señalado por el estratega, todo apunta a que la próxima semana volverá a integrarse al grupo.

Por otro lado, Guede resaltó la gran entrega de sus jugadores y reveló que algunos de ellos incluso presentaron fiebre antes del partido. Pese a ello, decidieron estar disponibles y jugar el encuentro. Aparte teníamos a dos o tres jugadores enfermos con fiebre y quisieron jugar igual, eso es este grupo que no tira la toalla, remarcó el estratega argentino.3

Alianza Lima y sus planes en el parón por fecha FIFA

La escuadra blanquiazul ve esta fecha FIFA con un gran alivio, ya que le permitirá ganar tiempo para recuperar a sus jugadores lesionados y su mejor ritmo futbolístico. Para estas semanas, los blanquiazules tendrán unos días libres y luego volverán a los entrenamientos para disputar dos partidos amistosos.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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