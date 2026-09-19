Pablo Guede fue rotundo sobre Alejandro Duarte como titular en Alianza Lima: "Es nuestro arquero"

Alianza Lima volvió al triunfo ante ADT de Tarma y empieza a repuntar en el Torneo Clausura 2026. Los blanquiazules han atravesado días complicados tras su derrota en el clásico y uno de los más criticados por los hinchas fue Alejandro Duarte, quien venía cometiendo varios errores. Sin embargo, tras la victoria en Matute, el técnico Pablo Guede salió al frente para defender al guardameta.

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Pablo Guede fue rotundo sobre Alejandro Duarte como titular en Alianza Lima

Una vez finalizado el partido y concretada la victoria de Alianza Lima, el técnico argentino se presentó en conferencia de prensa y fue consultado por su decisión de mantener la confianza en Alejandro Duarte, pese a los últimos errores que terminaron costándole puntos al equipo.

Ante ello, Pablo Guede no dudó en señalar que no tiene motivos para retirarle su respaldo a Duarte y reafirmó que es el arquero principal del equipo debido a la gran personalidad que posee. Del mismo modo, destacó que su compromiso y la forma en la que trabaja diariamente representan una motivación para el resto del plantel.

Pablo Guede respaldó la continuidad de Alejandro Duarte en Alianza Lima

“¿Por qué le iba a sacar la confianza? Es nuestro arquero y aparte tiene dos huev** así de grandes. Lo que representa Ale a este grupo, porque saben los compañeros lo que hace para ser mejor todos los días. Todos nos equivocamos, lo importante es cómo te levantas y cuántas veces lo haces. Además de ser un gran arquero, también es una gran persona”, señaló el estratega.

De igual manera, el director técnico de los blanquiazules le restó importancia a los errores cometidos por Alejandro Duarte a lo largo del Torneo Clausura y remarcó la importancia de sobreponerse a las equivocaciones, aprender de ellas y continuar trabajando para mejorar.

Alianza Lima afrontará amistosos en el parón por fecha FIFA

Por otro lado, Pablo Guede confirmó que el plantel de Alianza Lima afrontará sesiones dobles de entrenamiento durante el parón por la fecha FIFA de setiembre y octubre. Además, reveló que ya está definido que disputen dos partidos amistosos para mantener el ritmo competitivo.