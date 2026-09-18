Referente de Alianza Lima pide la suplencia de Alejandro Duarte tras blooper en el clásico: "Debe descansar"

Alejandro Duarte vive sus momentos más complicados en Alianza Lima. Sus constantes errores en el Torneo Clausura y el reciente blooper en el clásico ante Universitario han desatado una ola de críticas por parte de la hinchada que exige su salida del once titular. En medio de las críticas, un referente del cuadro blanquiazul sugirió que el portero debe descansar por un par de fechas: estamos hablando de Francisco Pizarro, quien pidió la suplencia de Duarte ante el duro momento que atraviesa.

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Francisco Pizarro pidió la suplencia de Alejandro Duarte en Alianza Lima

En entrevista para ATV Deportes, el exportero y ex preparador de arqueros del club íntimo, deslizó la posibilidad de que el ‘1’ aliancista sea relegado al banquillo de suplentes durante algunos partidos, con el objetivo de que pueda recomponerse emocionalmente por los constantes fallos que ha cometido en las últimas fechas del campeonato y que le han costado puntos a la escuadra de La Victoria.

"Definitivamente no le está yendo bien no es su momento y, por ende, ha cometido algunos errores, como el último que le pasó (ante Universitario) que sale y no llega a la jugada. A veces uno pasa por malos momentos y también tiene que darse cuenta que tiene que descansar un poco, parar, porque si sigue así, su estado emocional, psicológicamente va a quedar destruido el chico", manifestó 'Panchi'.

Francisco Pizarro recomendó la suplencia de Alejandro Duarte en Alianza Lima

De esta forma, 'Panchi' Pizarro señaló que el presente de Alejandro Duarte amerita que descanse durante algunas fechas del Torneo Clausura para poder restablecerse en el aspecto psicológico y emocional tras los errores cometidos. Ante ello, Ángel de la Cruz aparece como alternativa para arrancar de titular, en caso así lo considere el profesor Pablo Guede.

Alejandro Duarte y el blooper que terminó en gol de Universitario

Cuando todos pensaban que el empate era inminente, un error garrafal entre Alejandro Duarte y el defensor Gianfranco Chávez permitió el agónico gol de Lisandro Alzugaray para el 2-1 definitivo en Matute. Ambos jugadores terminaron estorbándose al intentar despejar un pivoteo de Álex Valera y dejaron el balón servido para que Alzugaray defina solo de cara al arco.