¿A qué hora juega Alianza Lima vs ADT y dónde ver partido por el Torneo Clausura 2026?

Tras la dura derrota por 2-1 frente a Universitario en el clásico del fútbol peruano, Alianza Lima buscará dar vuelta a la página cuando reciba en Matute a ADT de Tarma por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. En esta nota te detallamos los horarios confirmados para los diferentes países, así como el canal de transmisión para ver EN VIVO este emocionante duelo por el torneo local.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs ADT por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026?

El partido entre Alianza Lima vs ADT de Tarma por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 está programado para este viernes 18 de septiembre del 2026 a las 8.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva. A continuación, te brindamos los horarios en los diferentes países de Sudamérica, México, Estados Unidos y España.

Colombia y Ecuador: 8.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 9.00 p. m.

Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 10.00 p. m.

México y Centroamérica: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington): 9.00 p. m.

España: 3.00 a. m. del sábado 19 de septiembre.

¿Qué canal transmitirá el partido de Alianza Lima vs ADT EN VIVO?

La transmisión EN VIVO ONLINE del partido Alianza Lima vs. ADT de Tarma estará a cargo de L1 MAX y L1 Play para todo el territorio nacional, disponible en operadores como DirecTV, Movistar TV y Claro TV. De igual forma, podrás seguir el minuto a minuto a través de Líbero.pe, para que no te pierdas ninguna de las incidencias de este compromiso.

Alianza Lima vs ADT por la fecha 10 del Torneo Clausura

Alianza Lima vs ADT de Tarma: ¿Cómo llegan ambos equipos?

Alianza Lima llega a este compromiso con una racha de cuatro partidos consecutivos sin ganar y un duro golpe en lo anímico tras caer ante Universitario en Matute, con gol de Lisandro Alzugaray en la última jugada del encuentro, luego de un blooper entre el portero Alejandro Duarte y el defensa Gianfranco Chávez.

Los dirigidos por Pablo Guede buscarán volver a la senda del triunfo y esperar un tropiezo en las próximas jornadas por parte de Universitario y Deportivo Garcilaso, para acercarse nuevamente a la punta del torneo.

Por su parte, el cuadro tarmeño marcha en el penúltimo lugar del acumulado y sin conocer de victorias en lo que va del Clausura, por lo cual necesita con urgencia sumar puntos para alejarse de la zona de descenso.

Recordemos que en la fecha pasada, ADT no jugó debido a que su partido con Cienciano fue reprogramado para este miércoles 23 de septiembre, debido a que el ‘Papá’ disputará la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana HOY jueves ante Montevideo City Torque.