Alineaciones Cienciano vs Montevideo City Torque: el 11 del Papá para avanzar a semifinales

Cienciano tiene un pie y medio en las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. Luego de ganar por 2-0 en la ida, el equipo dirigido por Horacio Melgarejo tendrá la difícil tarea de aguantar el resultado cuando visite a Montevideo City Torque en el Centenario por la vuelta de los cuartos de final.

Sin embargo, para este encuentro, el estratega no podrá contar con uno de sus mejores jugadores: Alejandro Hohberg. El Enano sufrió un desgarro en el sóleo (área de la pantorrilla) y estará de baja alrededor de seis semanas. Debido a esto, Melgarejo estará obligado a hacer algunos cambios en su equipo titular. Es preciso resaltar que Cienciano viene de descansar la última semana, ya que no jugaron el partido ante ADT por la novena fecha del Torneo Clausura 2026.

Cienciano vs Montevideo City Torque: posible 11 del Papá de América

Todo hace indicar que Horacio Melgarejo realizará algunas variantes. Primero, Aguilar ingresaría por Carlos Cabello por la banda derecha, ingresaría Gerson Barreto para darle más marca al mediocampo y Neri Bandiera sería el encargado de ocupar el lugar del lesionado Alejandro Hohberg.

Ítalo Espinoza; Rotcech Aguilar, Kevin Becerra, Maximiliano Amondarain, Marcos Martinich; Gerson Barreto, Santiago Arias; Cristian Souza, Neri Bandiera, Ademar Robles y Carlos Garcés.

Montevideo City Torque vs Cienciano: posible 11 de los celestes

En cuanto al equipo uruguayo, el estratega viene de poner un 11 bastante diferente por la liga uruguaya con el objetivo de cuidar a sus máximas figuras y jugar con todo en el Centenario.

Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Brian Guitérrez, Gary Kagelmacher, Kevin Silva, Facundo Silvera, Pablo Siles, Gonzalo Montes, Franco Pizzichillo, Salomón Rodríguez y Esteban Obregón

¿Cuándo juegan Cienciano vs Montevideo City Torque?

El partido entre Cienciano vs Montevideo City Torque se llevará a cabo este jueves 17 de septiembre a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora uruguaya) en el Estadio Centenario por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. La transmisión estará a cargo del canal ESPN y la plataforma Disney+ para todo el continente.