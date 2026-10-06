Reimond Manco pidió a campeón con Universitario como DT de la selección peruana: "Debió continuar"

Reimond Manco sorprendió al revelar a quién hubiera elegido como entrenador de la selección peruana en este nuevo proceso. El exfutbolista cuestionó la continuidad de Mano Menezes al frente de la ‘Bicolor’ y aseguró un campeón con Universitario de Deportes debió permanecer en el cargo por el trabajo que venía realizando: estamos hablando de Óscar Ibáñez.

Reimond Manco solicitó a campeón con Universitario como entrenador de la selección peruana

Manco recordó el paso de Óscar Ibáñez por la selección peruana y confesó que nunca estuvo de acuerdo con su salida. El exarquero asumió el cargo de manera interina y, según la opinión del exfutbolista, había mostrado señales positivas que podían darle continuidad al proyecto.

“Para mí, Ibáñez estaba yendo por buen camino. Yo nunca estuve de acuerdo con que saquen a Ibáñez, para mí debió continuar”, manifestó Manco. Incluso reconoció que inicialmente tampoco estaba de acuerdo con su llegada debido a que consideraba que no tenía los méritos suficientes para asumir el puesto.

Reimond Manco pidió el regreso de Óscar Ibáñez como técnico de la selección peruana

Finalmente, Reimond Manco explicó que su opinión cambió después de observar el trabajo realizado por Ibáñez al frente de la ‘Bicolor’. “Iba por buen camino, si lo dejaban podría haber hecho un trabajo a largo plazo”, afirmó. De esta manera, el exfutbolista dejó clara su postura sobre quién debió continuar al mando de la selección peruana en el inicio de este nuevo proceso.

Reimond Manco pidió la salida de Mano Menezes

Manco fue contundente al referirse al actual estratega de Perú y consideró que sus características no encajan con las necesidades del combinado nacional. “Para mí, Menezes no tiene las características para dirigir en la selección peruana. Probablemente sea un buen entrenador, pero en equipos donde pueda funcionar”, señaló durante su participación en ‘Juego Cruzado’.