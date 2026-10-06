Campeón con Universitario pidió a futbolista de Alianza por Sonne: "Con ese nivel, lo convoco"

La selección peruana afrontó los amistosos internacionales de la fecha FIFA con algunos jugadores que fueron considerados por los hinchas como titulares indiscutibles, mientras que otros han recibido fuertes críticas, como es el caso de Oliver Sonne. En ese contexto, un excampeón con Universitario tomó la palabra para pedir la convocatoria de un futbolista de Alianza Lima: estamos hablando de Mauro Cantoro , que solicitó a Luis Advíncula en lugar del jugador de Burnley.

Campeón con Universitario pidió a futbolista de Alianza Lima como reemplazo de Oliver Sonne en la selección peruana

Cantoro expresó en su programa del canal D’enganche su inquietud por el discreto rendimiento que mostró Sonne como lateral derecho de Perú en los partidos amistosos, por lo que pidió que Advíncula ocupe su lugar para el arranque de las Eliminatorias Sudamericanas 2030.

Video: D’enganche

"Sonne lo está haciendo mal. Aparece en las fotos de los goles del rival, en ataque no toma riesgos y hace la simple. Por ejemplo, si lo comparamos con el nivel que ha mostrado, entonces Huamán jugó un muy buen partido. Y te digo más: con este nivel de Sonne, para las Eliminatorias, al primero que convoco es a Advíncula", aseguró.

Cabe señalar que Oliver Sonne fue retirado de la convocatoria de la selección peruana por un acuerdo con su club, Burnley, con el fin de que pueda entrenar y llegar en óptimas condiciones al reinicio de la Championship de Inglaterra. Además, el técnico Mano Menezes confirmó que el futbolista no presenta ninguna lesión.

Mauro Cantoro pidió a Luis Advíncula en reemplazo de Oliver Sonne en la selección peruana

¿Cómo le va a Oliver Sonne en la selección peruana?

Sonne fue llamado por primera vez a la selección peruana por Jorge Fossati en 2024 para disputar un amistoso, la Copa América y las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026. Su desempeño con la Bicolor ha generado comentarios por la irregularidad de sus actuaciones, ya que en algunos encuentros sobresale y en otros no logra mostrar su mejor nivel. En total, el defensor acumula 20 partidos disputados y 993 minutos.