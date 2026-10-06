Carlos Zambrano analizó el complicado recambio generacional de la selección peruana: "Va a ser duro"

La selección peruana se prepara para lo que será su duelo contra Colombia, donde Mano Menezes buscará seguir encontrando jugadores que puedan representar al equipo de cara a los próximos torneos que tendrá la Bicolor. No obstante, el tan ansiado recambio generacional no está resultando como se esperaba, pues Perú no ha mostrado un gran rendimiento y ha obtenido malos resultados. En este sentido, uno de los referentes de la selección nacional se pronunció: nos referimos a Carlos Zambrano.

Carlos Zambrano analizó el recambio generacional de Perú

En conversación con Movistar Deportes, el defensa de Sport Boys, previo al viaje para enfrentarse a Alianza Atlético por la Copa de la Liga, dio a conocer su postura sobre el presente de Perú.

“He dicho siempre que va a ser duro el recambio en la Selección, es un momento importante, es lo mejor que tenemos. Los resultados negativos están, pero van a llegar los positivos. Ahora, a los que les toca estar hay que apoyarlos”, fueron las primeras palabras del zaguero.

El defensor recordó que, tiempo atrás, los hinchas exigían el alejamiento de los futbolistas de mayor experiencia, mientras que ahora las críticas se centran en los jóvenes que tuvieron la oportunidad de integrar la selección. “Los hinchas en su momento querían que salgan los grandes, ahora que hay jóvenes también se quejan. El recambio será duro, pero tenemos que aguantar los golpes”.

Zambrano también destacó la labor del comando técnico durante los amistosos, señalando que estos encuentros permiten probar distintas alternativas y encontrar la mejor forma de funcionamiento para la selección. “El profe tiene estos amistosos para probar. La gente no tiene tanta paciencia y cada vez que ven un cambio lo ven de manera negativa. Siento que el grupo irá mejorando”, finalizó.

¿Cuándo juega Perú vs Colombia?

El amistoso entre Colombia y Perú se disputará este martes 6 de octubre del 2026, desde las 6.45 p. m. (hora peruana y colombiana) en el Nu Stadium de Miami, Estados Unidos. En territorio peruano, el encuentro podrá seguirse por las señales de América TV, ATV y Movistar Deportes.