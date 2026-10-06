Selección peruana empató ante importante equipo previo al amistoso ante Colombia

La selección peruana se prepara para lo que será su encuentro ante Colombia en esta fecha FIFA. Sin embargo, a la par de que el equipo de Mano Menezes se enfrenta a grandes equipos, los dirigidos por Thiago Kosloski también lo hacen de la mejor manera, aunque los resultados no hayan acompañado: la Bicolor Sub-20 empató 1-1 ante Ecuador en un amistoso internacional.

Selección peruana empató 1-1 contra Ecuador

La selección nacional disputó su segundo encuentro contra la selección ecuatoriana después de la derrota por 3-2. En este segundo duelo Perú, con gol de Josemaría Mellan, empató 1-1, resultado que sirve como preparación para el Sudamericano de la categoría que se jugará el próximo año.

Perú empató 1-1 contra Ecuador. Foto: Bicolor

Perú busca su pase al Sudamericano Sub-20

El Sudamericano Sub-20 tendrá una gran importancia para la selección peruana, ya que otorgará cuatro boletos directos al Mundial Sub-20 de Azerbaiyán y Uzbekistán. En tanto, el quinto mejor ubicado deberá buscar su clasificación mediante un repechaje internacional.

Novedades en la alineación de Perú sub-20

Para este encuentro Perú sub-20 presenta algunas novedades en el equipo. Thiago Kosloski decidió alinear como titulares a Francesco Andrealli (2007), Rafael Guzmán (2008) y Matías Bordón (2008), quienes fueron de la partida en el empate 1-1 de Perú Sub-20 ante Ecuador Sub-20 en un amistoso internacional. Por su parte, Carlos Legario (2007) ingresó en el segundo tiempo.

Francesco Andrealli fue titular en el empate contra Ecuador

Próximo partido de la selección peruana sub-20

Luego de disputar estos dos compromisos ante el ‘Tri’ en Quito, la selección peruana no tiene, por el momento, otros amistosos internacionales programados. No obstante, podrás seguir informado en Diario Líbero sobre todas las novedades y lo último de la Bicolor.