Mano Menezes, DT de Perú, destacó a tres futbolistas tras derrota ante Colombia: "Hay potencial"

La selección peruana cerró su gira norteamericana de la peor manera tras caer por 2-0 ante Colombia, resultado que genera una enorme desilusión en los hinchas de cara al futuro. Sin embargo, pese al paupérrimo rendimiento colectivo, el técnico Mano Menezes salió al frente para remarcar el rendimiento de tres jugadores de la ‘Bicolor’.

Mano Menezes, DT de Perú, destacó a tres futbolistas tras derrota ante Colombia

Una vez finalizado el partido, Mano Menezes conversó con los medios en conferencia de prensa y fue consultado por el futuro de la 'Bicolor'. Ante ello, sorprendió al resaltar el rendimiento de tres jugadores: Piero Magallanes, Marco Huamán y Oslimg Mora.

El técnico brasileño resaltó el buen desempeño que tuvieron los tres futbolistas durante esta fecha FIFA y consideró que su aparición en la selección peruana demuestra que existe un importante potencial en el fútbol peruano de cara al recambio generacional.

Piero Magallanes, Marco Huamán y Oslimg Mora destacaron con la selección peruana

“Cuando veo surgir jugadores como Piero Magallanes, Marco Huamán o como Oslimg Mora, que entró y lo hizo bien, veo que hay potencial, pero tenemos que hacer cosas que necesitan coraje. Hay riesgo para colocar jugadores nuevos contra México o Colombia, pero tenemos que asumirlo y hacer las cosas como tienen que hacerse”, sostuvo el estratega.

No obstante, Mano Menezes también remarcó que darle minutos a los jugadores jóvenes ante selecciones de gran nivel representa un riesgo, pero resulta necesario pensando en el futuro de la ‘Bicolor’. En ese sentido, señaló que este proceso debe realizarse de manera planificada para permitir que las nuevas generaciones adquieran experiencia internacional.

Perú no obtuvo triunfos en esta fecha FIFA

La selección peruana ha mostrado una enorme falencia en su esquema táctico durante esta gira norteamericana y terminó recibiendo un duro golpe anímico tras quedarse sin ganar en los cuatro partidos. La 'Bicolor' perdió ante Estados Unidos, Canadá y Colombia y solo pudo rescatar un empate ante México.