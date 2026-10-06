Mr. Peet respaldó a Mano Menezes en Perú : "Dudo que se deje imponer jugadores por Jean Ferrari"

La selección peruana no atraviesa su mejor momento bajo el mando de Mano Menezes, sobre todo tras los últimos malos resultados que ha venido obteniendo la Bicolor en estos partidos amistosos. En este sentido, muchas personas mediante las redes sociales aseguran que al técnico brasileño ya le hacen la lista de convocados, dejando fuera a varios jugadores que deberían estar en la nómina. Uno de los que se pronunció sobre este tema fue el reconocido periodista deportivo: hablamos de Mr. Peet, quien no dudó en respaldar a Menezes.

Mr. Peet respaldó a Mano Menezes sobre imposición de jugadores

Durante la emisión de 'Madrugol', el narrador leyó uno de los comentarios que aludía a que Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, daba la orden a Menezes para la elección de ciertos futbolistas.

Ante esto, el narrador fue tajante en manifestar su postura, señalando que un entrenador como el brasileño, con la jerarquía que tiene, no va a venir a la Bicolor para que Ferrari le arme el equipo.

“Yo puedo entender toda la antipatía que puede existir por Ferrari, pero yo dudo que Mano Menezes se deje imponer jugadores. Yo dudo. Yo hablo por Mano Menezes. Yo dudo que con la trayectoria que tiene, se deje imponer jugadores. Un tipo que lo mandó a su casa. Marcelo, no sé si se deje imponer jugadores por Jean Ferrari. Realmente no lo sé. No sé si él necesita venir a trabajar a un fútbol para que le impongan jugadores”

El narrador también manifestó que todos son libres de expresar lo que deseen, pero que también pidió que reconozcan la trayectoria del entrenador. “No sé si ahora se dice por decir. Todo el mundo puede decir lo que quiera. Todo el mundo puede decir lo que quiera, pero a eso voy. ya cuestionamos y está bien porque existe libertad, existe democracia y la gente puede cuestionar lo que le venga en gana y pedir la salida también cuando le venga en gana al técnico, lo que quieran, muchachos, lo que quieran”.

“Pero voy y repito, voy a cansar con esto. No lo tengo con exactitud, de repente me equivoque, pero un técnico que dirigió más de 30 partidos a la selección adulta, a la selección absoluta de Brasil, un técnico que dirigió a una selección y clasificó a una selección en un Preolímpico, claro, me dirá nada. Preolímpico clasifica cualquiera y a los Juegos Olímpicos juega cualquiera, más aún si es Brasil. Bueno, está bien”.

Finalmente, resaltó que Menezes es un técnico reconocido, por lo que sino se cree en él, en qué otro entrenador se podría confiar. “Que fue campeón con Corinthians, que fue campeón con Gremio, que fue campeón. Un tipo respetado en el fútbol brasileño. Entonces, si ya cuestionamos la capacidad del técnico, que puede ser, es perfectamente posible que se equivoque. Sí, claro, todos se equivocan. ¿En quién podríamos creer?”.