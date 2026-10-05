Perú vs Colombia EN VIVO por amistoso internacional: pronóstico, horarios y dónde ver

Perú se enfrenta a Colombia este martes 6 de octubre a partir de las 18.45 hora peruana y colombiana, en duelo que se jugará en el NU Stadium, de Miami. Repasa horarios y canales para que no te pierdas este duelo entre dos selecciones que prometen mucha emoción de principio a fin.

Perú vs Colombia: previa del partido

La selección peruana busca su primera victoria en esta fecha FIFA. Recordemos que perdió ante Estados Unidos y Canadá; además rescató un empate ante México. Cabe señalar que será el último partido de la 'Bicolor' en esta especie de gira por Norteamérica.

Mano Menezes no podrá contar con Oliver Sonne, quien fue desconvocado y volvió a Inglaterra para sumarse al Burnley. Después, el estratega brasileño tiene a disposición a sus mejores armas.

Por su parte, el elenco 'cafetero' tampoco ha ganado en esta ventana de partidos de selecciones: empató con México y cayó frente a Paraguay. Luis Díaz no fue convocado y es la principal ausencia para Néstor Lorenzo.

Perú disputará su cuarto amistoso en esta fecha FIFA.

¿A qué hora juega Perú vs Colombia?

Perú, Colombia y Ecuador: 18.45 horas

Bolivia y Venezuela: 19.45 horas

Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 20.45 horas

México y Honduras: 17.45 horas

Estados Unidos: 19.45 horas (Miami y Nueva York) y 16.45 horas (Los Ángeles)

España: 01.45 horas (del día siguiente)

¿Dónde ver Perú vs Colombia?

Este partido será transmitido por América y América TV GO en todo el territorio peruano, mientras que en Colombia puedes ver en Caracol TV, RCN Television, Deportes RCN, Caracol Play y ditu.

Perú vs Colombia: pronósticos y cuotas de apuesta

Colombia es muy favorito para imponerse a Perú, de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más se acerca a la hora del partido.

Casas Perú Empate Colombia Te Apuesto 8.33 4.31 1.39 Betsson 9.20 4.10 1.38 Apuesta Total 8.60 4.58 1.42 Caliente 9.60 4.45 1.40 Betano 7.90 4.30 1.40

Perú vs Colombia: últimos enfrentamientos

Colombia 0-0 Perú | Eliminatorias Mundial 2026

Perú 1-1 Colombia | Eliminatorias Mundial 2026

Colombia 0-1 Perú | Eliminatorias Qatar 2022

Perú 2-3 Colombia | Copa América 2021 (Tercer puesto)

Colombia 1-2 Perú | Copa América 2021 (Fase de grupos)

Perú vs Colombia: estadio

NU Stadium, en Miami, sede del partido.

Perú y Colombia se enfrentan en el NU Stadium, recinto que pertenece al Inter Miami y que tiene capacidad para 26,700 espectadores.