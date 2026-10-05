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México vs. Chile: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido amistoso?

México vs. Chile chocan este martes por un amistoso internacional de la fecha FIFA. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite el partido EN VIVO.

Jostein Canales
México y Chile juegan este martes por un partido amistoso internacional en Los Ángeles.
México y Chile juegan este martes por un partido amistoso internacional en Los Ángeles. | Foto: Composición de Libero
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México vs. Chile se enfrentan este martes 6 de octubre, desde el estadio Los Angeles Memorial Coliseum de California, en un partido amistoso internacional de la fecha FIFA. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este compromiso.

Perú y Colombia jugarán por el último amistoso de fecha FIFA este martes.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Perú vs. Colombia y en qué canal pasan el partido amistoso?

México vs. Chile: horario del partido amistoso internacional

Si los amistosos internacionales de la fecha FIFA te parecen interesantes y quieres ver el partido de México vs. Chile, desde Los Ángeles, California, aquí te mostramos los horarios confirmados en los diferentes países:

  • México y Centroamérica: 8:30 p. m.
  • Perú, Ecuador, Colombia: 9:30 p. m.
  • Chile, Venezuela y Bolivia: 10:30 p. m.
  • Estados Unidos: 10:30 p. m. (Nueva York, Washington y Miami) y 8:30 p. m. (Los Ángeles)
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 11:30 p. m.
  • España: 4:30 p. m. (miércoles 7 de octubre)

¿Dónde ver el partido de México vs. Chile?

Estos son los canales que transmitirán EN VIVO ONLINE GRATIS el partido de México vs. Chile, el último amistoso internacional que tendrán en esta fecha FIFA:

  • México: TV Azteca 7, Canal 5 y TUDN
  • Chile: Mega
  • Ecuador: El Canal del Fútbol
  • Centroamérica: TUDN y TV Azteca Deportes
  • Estados Unidos: TUDN USA y Univisión

México vs. Chile por un partido amistoso internacional

Luego de cinco años las selecciones de México y Chile se verán las caras en una cancha de fútbol. El último antecedente entre ambos países se dio en diciembre de 2021, fecha en la que los aztecas y mapochos empataron 2-2 en un intenso partido amistoso jugado en Texas. Los goles fueron anotados por Santiago Giménez, Jordan Silva, Iván Morales y Pablo Parra.

En esta fecha FIFA de septiembre y octubre ninguna de estas selecciones ha logrado ganar. México empató 1-1 con Colombia y Perú, pero viene de caer goleado por 3-0 ante Estados Unidos, su gran rival de Concacaf. Por su parte, Chile perdió por la mínima diferencia con Canadá y recientemente sucumbió ante los estadounidense por 4-2.

Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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