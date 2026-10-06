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LINK Perú vs. Colombia EN VIVO: hora y dónde ver online el amistoso internacional
Perú vs. Colombia se enfrentan por un amistoso internacional. Revisa la hora, canales y cómo seguir EN VIVO el partido online.
Perú
Colombia
MOMENTOS DESTACADOS
¿Dónde ver Perú vs Colombia?
La transmisión del partido entre Perú vs Colombia se verá por la señal abierta de América TV (Canal 4) y mediante el aplicativo de América TVGO. Asimismo, en territorio colombiano podrás sintonizarlo en Caracol TV y RCN.
¿A qué hora juega Perú vs Colombia?
El choque entre peruanos y colombianos por amistoso internacional inicia a partir de las 6.45 pm. hora peruana y colombiana (11.45 pm. horas GMT).
Perú vs. Colombia EN VIVO ONLINE se enfrentan este martes 6 de octubre por un nuevo amistoso internacional. La selección peruana buscará cerrar su presentación con una buena actuación ante el combinado colombiano. Sigue cada una de las incidencias de este compromiso que inicia a partir de las 6.45 p. m. hora peruana y colombiana con la transmisión de América TV y América TVGO.
Perú vs Colombia EN VIVO: transmisión del partido amistoso
Perú y su último triunfo ante Colombia
Perú no le gana a Colombia desde un partid por la fase de grupos de la Copa América 2021, cuando se impuso por 2-1.
Sorpresas en el once de Colombia
Se estima que el joven portero Kevin Mier sea titular ante la selección peruana.
¿Qué jugadores de Perú aún no suman minutos en fecha FIFA?
Solo son el portero Matías Córdova y el atacante Matías Zegarra. Solo estos dos futbolistas no han tenido oportunidad durante la fecha FIFA.
¿Dónde ver Perú vs Colombia por internet?
La transmisión ONLINE del partido entre Perú vs Colombia se puede ver mediante el aplicativo de América TVGO.
Néstor Lorenzo, DT de Colombia, habló de Perú
"Vamos a encarar el partido con toda la seriedad, como si fuera un partido oficial, sabiendo que estamos en formación y en búsqueda de jugadores que nos den alternativas en el futuro. Creo que lo más importante es eso, más allá de conseguir un funcionamiento, estamos viendo las respuestas de distintos muchachos jóvenes a la selección, a ponerse la camiseta", manifestó el estratega de Colombia.
Jean Ferrari se pronuncia ante desconvocatoria de Sonne
"Parece que algunos no entendieron la palabra prevención, entiendo que hayan trolles con 0 seguidores queriendo crear corrientes de opinión, no insistan, seguimos con el proceso de construcción, paciencia", escribió Jean Ferrari en 'X'.
Mano Menezes aclaró salida de Oliver Sonne
"Sonne fue desconvocado porque habíamos planeado utilizarlo en dos partidos, intercalando entre el primero y el tercero, para que tenga una recuperación adecuada y no tener riesgo de cualquier lesión. Nosotros conversamos directamente con los jugadores que convocamos para saber cómo están y si tienen algún problema, después también cuando se presentan", manifestó Mano Menezes.
Diego Romero y su autocrítica tras debutar con Perú
"Debutar con mi selección es un sueño cumplido. Sé que puedo dar mucho más y voy a trabajar para demostrarlo. ARRIBA SIEMPRE PERÚ", afirmó en sus redes sociales.
¿Por qué juegan Perú vs Colombia?
Perú se enfrenta a Colombia por duelo amistoso internacional por fecha FIFA.
Caracol TV EN VIVO, Colombia vs Perú
- Relator: Carlos Alberto Morales
- Comentarista: Javier Hernández Bonnet
- Comentarista: Alexis García
- Información: Marcela Monsalve
- Campo de juego: Juan Pablo Hernández
- Campo de juego: Marina Granziera
RCN Televisión EN VIVO, Colombia vs Perú
- Relator: Eduardo Luis López
- Comentarista: Juan Felipe Cadavid
- Comentarista: Juan José Peláez
- Comentarista: Ricardo Henao
- Información: Susana Panesso
¿Dónde juega Perú vs Colombia?
Este amistoso internacional de fecha FIFA se jugará en el NU Stadium de Miami, cuya capacidad es para más de 26 mil espectadores.
Perú vs Colombia: pronóstico y cuotas
Sobre el papel, Colombia parte como amplio favorito ante Perú. Las casas de apuestas pagan en promedio 1.38 el triunfo de los cafeteros, 4.05 el empate y 8.25 si gana la Bicolor.
Marco Huamán se perfila como titular en Perú
Ante la ausencia de Oliver Sonne, todo apunta a que Mano Menezes seguirá apostando por Marco Huamán para el duelo de Perú ante Colombia en Miami.
Oliver Sonne será baja en Perú
El lateral danés-peruano no será parte de la delegación nacional para el choque ante Colombia. La FPF informó que quedó desafectado.
El futbolista mejor cotizado en Perú
Se trata de Erick Noriega, con una cifra de 6 millones de euros a sus 24 años. El pivote juega en Gremio de Brasil y con la Bicolor se ubica como central.
Último entrenamiento de la selección peruana
La Bicolor llevó a cabo sus últimos trabajos en Miami de cara al partido ante Colombia.
Últimos resultados de Colombia
- Colombia 0-1 Paraguay (Amistoso 2026)
- México 1-1 Colombia (Amistoso 2026)
- Suiza 0(4)-(3)0 Colombia (Mundial 2026)
- Colombia 1-0 Ghana (Mundial 2026)
- Colombia 0-0 Portugal (Mundial 2026)
Últimos resultados de Perú
- Canadá 2-0 Perú (Amistoso 2026)
- México 1-1 Perú (Amistoso 2026)
- Estados Unidos 4-1 Perú (Amistoso 2026)
- Perú 1-3 España (Amistoso 2026)
- Haití 1-2 Perú (Amistoso 2026)
Jugador con mejor cotización en Colombia
Se trata del delantero Luis Súarez, quien tiene un valor de mercado de 30 millones de euros tras su gran momento en Sporting de Lisboa.
Colombia anuncia partido ante Perú
Así comunica la escuadra cafetera el choque ante Perú por amistoso.
Historial entre Perú vs Colombia
- Colombia 0-0 Perú (Eliminatorias 2025)
- Perú 1-1 Colombia (Eliminatorias 2024)
- Colombia 0-1 Perú (Eliminatorias 2022)
- Colombia 3-2 Perú (Copa América 2021)
- Colombia 1-2 Perú (Copa América 2021)
¿Dónde ver Perú vs Colombia?
La transmisión del partido entre Perú vs Colombia se verá por la señal abierta de América TV (Canal 4) y mediante el aplicativo de América TVGO. Asimismo, en territorio colombiano podrás sintonizarlo en Caracol TV y RCN.
Posible alineación de Colombia
Kevin Mier; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Samuel Velásquez; Gustavo Puerta, Richard Ríos, Matías Orozco; Jhon Arias, Carlos Gómez y Luis Suárez.
Posible alineación de Perú
Pedro Gallese; Marco Huamán, Erick Noriega, Renzo Garcés, Marcos López; Oslimg Mora, Wilder Cartagena, Piero Magallanes, Yoshimar Yotún; Jairo Vélez y Alex Valera.
¿A qué hora juega Perú vs Colombia?
El choque entre peruanos y colombianos por amistoso internacional inicia a partir de las 6.45 pm. hora peruana y colombiana (11.45 pm. horas GMT).
¿Cuándo juega Perú?
El partido amistoso entre Perú vs Colombia se juega HOY, martes 6 de octubre, en el NU Stadium de Miami.
Perú vs Colombia: ¡Bienvenidos a la cobertura de hoy!
Buen día a todos los seguidores de Libero.pe. Sigue el minuto a minuto de todas las incidencias correspondientes al duelo entre Perú vs Colombia en Miami.
Notas Recomendadas
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