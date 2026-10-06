LINK Perú vs. Colombia EN VIVO: hora y dónde ver online el amistoso internacional

"Vamos a encarar el partido con toda la seriedad, como si fuera un partido oficial, sabiendo que estamos en formación y en búsqueda de jugadores que nos den alternativas en el futuro. Creo que lo más importante es eso, más allá de conseguir un funcionamiento, estamos viendo las respuestas de distintos muchachos jóvenes a la selección, a ponerse la camiseta", manifestó el estratega de Colombia.