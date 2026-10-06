Diego Romero respondió a críticas tras su debut con la selección peruana: "Puedo dar mucho más"

Diego Romero debutó oficialmente con la selección peruana de fútbol, aunque no tuvo un escenario positivo. El guardameta de Universitario fue titular en la derrota de la Bicolor por 2-0 ante Canadá y tuvo responsabilidad en el segundo gol norteamericano, al calcular mal un centro que terminó en el doblete de Jacob Shaffelburg a los 35’. En ese contexto, el arquero rompió su silencio y respondió a quienes lo critican por su presencia en la Blanquirroja.

Diego Romero respondió a sus críticos tras debut en la selección peruana

A través de su cuenta oficial de Instagram, el arquero de 25 años expresó su felicidad por haberse estrenado en la portería peruana y ante las críticas que viene recibiendo, aseguró que puede aportar mucho más al combinado patrio a base de esfuerzo, sacrificio y con más minutos en la selección.

"Debutar con mi selección es un sueño cumplido. Sé que puedo dar mucho más y voy a trabajar para demostrarlo. ARRIBA SIEMPRE PERÚ", fue el mensaje de Romero en dicha red social, junto a imágenes de lo que fue su debut con la selección peruana ante el cuadro de la Hoja de Maple.

Diego Romero respondió a las críticas tras su debut con Perú ante Canadá

De esta manera, Diego Romero mostró su determinación de dejar atrás lo ocurrido ante Canadá y continuar trabajando para ganarse un lugar en la Bicolor. Ahora, el arquero de Universitario buscará aprovechar las próximas oportunidades para demostrar que puede responder a la exigencia del arco de la selección peruana y convertirse en una nueva alternativa para dicha posición después del consolidado Pedro Gallese.

Perú vs Colombia por fecha FIFA

Vale resaltar que la selección peruana jugará su cuarto y último amistoso por fecha FIFA este martes 6 de octubre ante su similar de Colombia. El partido está programado para las 6.45 p. m. (hora peruana) en el NU Stadium de Miami. Para este encuentro, se prevé el retorno de Pedro Gallese en la portería.