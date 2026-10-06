Diego Rebagliati tuvo duro comentario sobre derrota de la selección peruana: "Otra actuación decepcionante"

La selección peruana cerró su gira por Estados Unidos con una dura derrota ante Colombia 2-0, resultado que dejó un balance negativo para el equipo dirigido por Mano Menezes. Tras los cuatro encuentros disputados en territorio estadounidense, la Bicolor no consiguió ninguna victoria y terminó con tres derrotas y un empate. Ante ellos el reconocido conductor deportivo tuvo una dura reflexión sobre el tema: hablamos de Diego Rebagliati.

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Diego Rebagliati se pronunció sobre la derrota de Perú vs Colombia

Rebagliati, en una reciente edición de Al Ángulo, analizó el desempeño del combinado nacional y fue contundente al calificar como negativo lo ocurrido durante esta fecha internacional. El comentarista deportivo consideró que los resultados obtenidos reflejan una gira complicada para Perú y cuestionó el nivel mostrado por el equipo.

"Ha terminado la gira de la Selección por Estados Unidos con un saldo altamente negativo: tres derrotas y un empate", sostuvo Rebagliati, quien además consideró que el encuentro frente al cuadro cafetero volvió a dejar una imagen poco convincente por parte del conjunto peruano.

El comentarista también hizo énfasis en la poca posesión de balón que tuvo la Bicolor durante el encuentro ante los colombianos. Según explicó, Perú tuvo su menor registro de control de la pelota en esta gira, aunque precisó que el desarrollo del segundo tiempo estuvo condicionado por la expulsión de Miguel Araujo.

"Hoy, ante Colombia, hubo otra actuación decepcionante; fue el partido en el que menos tuvimos la pelota, evidentemente condicionado por la expulsión de Araujo en el segundo tiempo", manifestó Reba tras la caída de la selección peruana.

La selección peruana perdió 2-0 contra Colombia

Próximo partido de la selección peruana

Tras esta fecha internacional, la selección peruana volverá a jugar durante la ventana FIFA del 9 al 17 de noviembre, periodo en el que tiene previstos dos partidos amistosos. De acuerdo con Jean Ferrari, director general de Fútbol de la FPF, ambos encuentros se disputarían en territorio peruano.

Aunque todavía no existe una confirmación oficial, Costa Rica y Bolivia aparecen como los principales candidatos para enfrentar a la Bicolor en noviembre. Asimismo, se analiza la posibilidad de que estos compromisos se disputen en ciudades de altura, como Puno o Cusco, pensando también en la planificación de futuros partidos de las próximas Eliminatorias.