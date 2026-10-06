¿Oliver Sonne fue desconvocado por decisión de Mano Menezes o por lesión? Lo último que sabe del 'Vikingo'

La selección peruana afronta una nueva situación que genera dudas entre los hinchas luego de conocerse la desconvocatoria de Oliver Sonne para el partido ante Colombia. El lateral había sido considerado por Mano Menezes durante esta fecha internacional, pero finalmente fue liberado de la concentración, despertando interrogantes sobre los motivos reales de su salida. Esto debido a las contradicciones que hay entre la Federación Peruana de Fútbol y el entrenador.

¿Oliver Sonne fue desconvocado por decisión de Mano Menezes o por lesión?

En un primer momento, la situación podía interpretarse como una decisión técnica, especialmente después de las declaraciones de Menezes sobre la planificación de minutos que tenía para Sonne durante esta fecha FIFA. El entrenador brasileño señaló que existía una cantidad de partidos que el futbolista debía disputar y que el propio jugador conocía dicho plan.

Sin embargo, de acuerdo con la periodista Analu Rodríguez, durante una reciente emisión de L1 Max informó que el Burnley mantuvo comunicación constante tanto con el futbolista como con la Federación Peruana de Fútbol para conocer su evolución sobre una posible lesión y evitar que el problema terminara convirtiéndose en una de mayor consideración.

La periodista explicó que Sonne está "tocado", pero no presenta una lesión. Incluso, aseguró que el lateral podía jugar el siguiente partido, aunque hacerlo podía provocar que la molestia se agravara. Por ello, el club y la FPF llegaron a un acuerdo para que el jugador fuera liberado y pudiera continuar su recuperación en Inglaterra.

“Burnley se ha ido comunicando constantemente con el jugador y con la federación para ver la evolución del jugador y que no termine llegando a ser una complicación o realmente a una lesión. Ha llegado la situación en la que Oliver ha sentido nuevamente la molestia. El club se ha comunicado con el jugador, se lo ha hecho saber, se ha comunicado con la federación y es por eso que en el comunicado dice: por comunicaciones entre la federación y el equipo se ha llegado a un acuerdo de que el jugador sea liberado para que no se le complique y que pueda, digamos, recuperarse del todo en el club. Está tocado, sí, pero no tiene una lesión. O sea, podía mañana jugar el partido, pero si jugaba el partido ahí sí se le podía complicar. Lo que dijo Mano también en la conferencia es que ellos tenían una planificación de la cantidad de partidos que querían que Sonne juegue y él ya lo sabía”, dio a conocer la comunicadora.

¿Qué había dicho Mano Menezes sobre Oliver Sonne?

Como se recuerda, en rueda de prensa Mano Menezes señaló que Sonne no estaba lesionado, generando confusión entre los hinchas de la Bicolor. “Sonne fue desconvocado porque habíamos planeado utilizarlo en dos partidos, intercalando entre el primero y el tercero, para que tenga una recuperación adecuada y no tener riesgo de cualquier lesión. Nosotros conversamos directamente con los jugadores que convocamos para saber cómo están y si tienen algún problema, después también cuando se presentan”.

“Conversamos con Sonne y se sintió confortable para estar aquí. Como no va a jugar el último partido, anticipamos con su club su regreso. No es por lesión, está claro eso, no mentimos”, complementó.