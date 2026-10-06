Próximo partido de la selección peruana: conoce cuándo vuelve a jugar la 'Bicolor'

La selección peruana culminó su participación en la presente fecha FIFA tras perder 2-0 ante Colombia en la ciudad de Miami. Este compromiso marcó el cierre de una exigente serie de amistosos internacionales en los que la ‘Bicolor’ midió fuerzas anteriormente ante Estados Unidos, Canadá y México sin poder registrar victorias (tres derrotas y un empate).

A pesar de los resultados, Mano Menezes aprovechó estos duelos para probar nuevos futbolistas, observar variantes tácticas y consolidar la base del plantel. El objetivo de estas pruebas de rendimiento es ir estructurando la columna vertebral del equipo para disputar las clasificatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026, buscando sentar las bases de un grupo competitivo para el futuro.

Tras esta seguidilla de duelos en el extranjero, la gran interrogante entre los aficionados es cuándo volverá a tener acción el combinado patrio. La Bicolor mantiene la meta institucional a largo plazo de consolidar un recambio generacional que le permita volver a una cita mundialista en el año 2030, emulando la hazaña lograda tras 12 años de ausencia.

Mano Menezes es el técnico de la selección peruana

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana?

Ante esto, la 'Bicolor' volverá a tener actividad en la ventana FIFA programada entre el 9 y el 17 de noviembre, fecha en la que disputará dos amistosos. Según lo indicado por Jean Ferrari, director general de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), ambos duelos se jugarán en territorio nacional.

A falta de confirmación oficial, Costa Rica y Bolivia surgen como los probables rivales de la selección peruana para la fecha FIFA de noviembre; además, cobra fuerza la opción de disputar estos compromisos en ciudades de altura como Puno o Cusco, ya que se contempla jugar en dichas localidades algunos partidos de las próximas eliminatorias.