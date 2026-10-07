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¿Mano Menezes seguirá en la selección peruana tras derrota? Lo último que se sabe del DT de la Bicolor

Luego de la derrota de la selección peruana contra Colombia, se ha generado incertidumbre sobre la continuidad de Mano Menezes en la Bicolor.

Antonio Vidal
¿Mano Menezes seguirá en la selección peruana tras derrota?
¿Mano Menezes seguirá en la selección peruana tras derrota? | Composición Líbero/IG
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La selección peruana volvió a caer en lo que fue su último partido de esta gira por Estados Unidos. La Bicolor no pudo ante Colombia, que con goles de Samuel Velásquez y Daniel Arcila se llevó el triunfo ante nuestra selección nacional. En este sentido, muchos hinchas han planteado dudas sobre la continuidad del técnico brasileño. Ante esta situación, Mano Menezes habló sobre su futuro en Perú.

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A Menezes le consultaron si todavía cuenta con la fortaleza necesaria para continuar al frente de la selección peruana pese a los resultados negativos de los últimos partidos. El técnico brasileño respondió que mantiene intactas sus ganas de seguir en el cargo, pues era consciente desde el inicio de los desafíos que tendría que afrontar como entrenador de la Bicolor.

"Tengo bastante fuerza. Cuando fui contactado para asumir el trabajo, sabía exactamente lo que iba enfrentar. De mí puedes esperar toda la fuerza del mundo para hacer lo que tenga que hacer. El entrenador debe escoger un camino, podemos hacer variaciones pero tenemos que tener una idea clara de lo que nosotros queremos hacer. Algunas cosas nos las hacemos públicas, pero internamente todos saben lo que queremos hacer", expresó en conferencia.

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¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana?

Luego de esta fecha FIFA, la selección peruana volverá a la acción entre el 9 y el 17 de noviembre, periodo en el que tiene programados dos amistosos. Según informó Jean Ferrari, director general de Fútbol de la FPF, ambos compromisos se disputarían en territorio peruano.

Por ahora, no existe una confirmación oficial sobre los rivales, pero Costa Rica y Bolivia aparecen como las principales opciones para enfrentar a la Bicolor en noviembre. Además, se evalúa que estos partidos puedan jugarse en ciudades de altura como Puno o Cusco, considerando que también existe la posibilidad de disputar allí algunos encuentros de las próximas Eliminatorias.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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