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Néstor Lorenzo, DT de Colombia, dio rotunda opinión de la selección peruana: "Poco recambio"
El técnico de la selección colombiana, Néstor Lorenzo, se pronunció tras su victoria ante Perú y no dudó en dejar una llamativa opinión de la actualidad de la 'Bicolor'.
La selección peruana cayó por 2-0 ante Colombia y se quedó sin poder sumar un triunfo en esta fecha FIFA, situación que ha generado numerosas críticas contra el proceso encabezado por Mano Menezes. Tras el partido, el técnico Néstor Lorenzo sorprendió con una rotunda opinión sobre la actualidad de la 'Bicolor'.
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Néstor Lorenzo, DT de Colombia, dio rotunda opinión de la selección peruana
Durante la conferencia de prensa, le consultaron a Néstor Lorenzo por su opinión sobre el momento actual de la selección peruana y sorprendió al señalar que la 'Bicolor' no cuenta con una gran generación de jugadores para afrontar el recambio generacional para las nuevas Eliminatorias.
Del mismo modo, el entrenador argentino remarcó que el comando técnico de Mano Menezes está obligado a construir un esquema con futbolistas que, pese a contar con talento y experiencia, ya acumulan varios procesos con la selección peruana.
Perú no pudo ganar ante Colombia y no sumó triunfos en esta fecha FIFA.
"Creo que (Perú) tiene poco recambio. Todavía tiene que construir sobre una base que viene de muchos años y que son jugadores experimentados, buenos jugadores, pero creo que el recambio tiene que venir desde abajo", señaló el estratega de los 'Cafeteros'.
Néstor Lorenzo envió recomendación para la selección peruana
En esa línea, Néstor Lorenzo recomendó a la 'Bicolor' construir una nueva base desde las divisiones menores, algo que, según explicó, ya empezó a implementar en Colombia. Además, señaló que este proceso formativo será esencial para el futuro y consideró que la selección peruana debe comenzar a trabajarlo cuanto antes.
"Hay que construir desde abajo, es lo que propusimos también cuando llegamos a Colombia. Que no podía pasar un Mundial sin que una Sub-15, Sub-17 o una Sub-20 de la selección participara. Se construye desde ahí el futuro del fútbol. El proceso formativo es supremamente importante; si no es en cuatro, en seis o en ocho años, hay que empezar. En algún momento hay que comenzar a trabajar muy bien ahí y seguir el ejemplo de países que lo han hecho y a los que les está yendo muy bien", concluyó.
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