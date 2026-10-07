Mano Menezes tomó importante medida con Renato Tapia para la selección peruana: "Se abrió la puerta"

La selección peruana no atraviesa su mejor momento luego de los malos resultados conseguidos en el proceso de Mano Menezes. La ‘Bicolor’ cayó ante Colombia y cerró su gira norteamericana sin triunfos. Tras ello, se conoció que el comando técnico está decidido en concretar el regreso de Renato Tapia al equipo.

Mano Menezes tomó importante medida con Renato Tapia para la selección peruana

La ‘Bicolor’ no ha tenido su mejor desempeño durante esta fecha FIFA y uno de los aspectos más cuestionados ha sido el recambio generacional. Pese a que la convocatoria presentó varias novedades, los resultados no han sido alentadores. En ese contexto, durante el programa ‘Modo Fútbol’, el periodista Paul Pérez reveló que Renato Tapia volverá a la selección peruana.

Según indicó el comunicador, los malos resultados obtenidos en esta fecha FIFA y, sobre todo, la falta de alternativas en algunas posiciones han llevado al comando técnico a evaluar nuevamente la presencia del volante nacional. De hecho, señaló que Mano Menezes mantiene su consideración por el futbolista y quiere tenerlo en el equipo.

Renato Tapia volverá a ser convocado con la selección peruana.

“Me dijeron que, a partir de lo que ha pasado, se abrió la puerta para Renato Tapia. Es sensación-información, Mano (Menezes) no es que lo haya tenido borrado, lo quiere”, reveló el periodista deportivo.

De esta forma, solo resta esperar la próxima fecha FIFA de noviembre para conocer si finalmente se concreta el regreso de Renato Tapia a la selección peruana. El volante ha quedado al margen de varias convocatorias, pero ahora tiene nuevamente una oportunidad de demostrar su experiencia y buscar ganarse un lugar en el proceso de Mano Menezes.

¿Cuándo fue el último partido de Renato Tapia con Perú?

El último encuentro que Renato Tapia disputó con la selección peruana fue el 9 de setiembre de 2025, en la derrota por 1-0 ante Paraguay en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Desde entonces, el volante no ha vuelto a ser considerado con la ‘Bicolor’, pese a mantenerse activo en su carrera.