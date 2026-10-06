Erick Noriega y su peculiar calificativo a la derrota de Perú ante Colombia: "Buen partido"

La selección peruana cayó 2-0 frente a Colombia en el amistoso internacional de la fecha FIFA disputado en el Inter.co Stadium de Orlando, Florida, Estados Unidos. Después del encuentro, Erick Noriega destacó el desempeño de la Bicolor y remarcó que el equipo ofreció un buen partido pese a la derrota bajo la dirección de Mano Menezes.

Erick Noriega dio fuerte calificativo a la derrota de la selección peruana ante Colombia

Noriega analizó la caída de la Selección Peruana ante Colombia y sorprendió al destacar el desempeño del equipo pese al resultado adverso. El defensor de la Bicolor consideró que realizaron un “buen partido” en el último compromiso de la mini gira por Estados Unidos, aunque reconoció que los resultados continúan siendo una deuda pendiente.

“Creo que hicimos un buen partido, lamentablemente en este pequeño microciclo los resultados no nos han acompañado, y creo que en general no nos están acompañando, pero creo que los que de verdad ven fútbol saben del trabajo que estamos haciendo acá. Creo que la dedicación que le metemos es indiscutible, pero los resultados no nos acompañan por pequeños detalles”, indicó.

El ‘Samurái’ también identificó uno de los principales problemas que viene teniendo el combinado nacional: la falta de eficacia frente al arco rival. Noriega sostuvo que Perú tuvo oportunidades ante Colombia y que la historia podría haber sido diferente si lograban convertirlas.

“Tal vez no llegamos a concretar ocasiones pero creo que si lo hacemos, la cosa sería distinta. En el primer tiempo tuvimos esas chances. Que esto nos sirva porque sacando las cosas positivas hemos mejorado. No es algo de dos semanas de haber estado en la selección, porque creo que uno debe esforzarse en su club para llegar bien acá”, explicó.

Pese a la lectura positiva de su actuación, el futbolista reconoció que la derrota genera malestar dentro del plantel. Noriega, sin embargo, aseguró que el grupo mantiene la mirada puesta en los próximos objetivos de la Selección Peruana y en llegar de la mejor manera a las siguientes competencias.

“Obviamente jode perder, que nos vean como selección pequeña, jode, pero vamos a seguir avanzando y enfocándonos en lo principal que es llegar bien a las Eliminatorias, Copa América y un Mundial”, aseguró.

Erick Noriega confiado en la mejoría de la selección peruana liderada por Mano Menezes

Finalmente, Noriega insistió en que los jugadores perciben una evolución en el funcionamiento del equipo, aunque entiende que las críticas aparecerán mientras no lleguen los resultados. El defensor pidió tomar los aspectos positivos y continuar corrigiendo los errores cometidos durante los partidos.

“Cuando vemos las pequeñas cosas que hacemos en los partidos, vemos que sí estamos mejorando. La gente va a hablar por el resultado porque a nosotros nos gustaría ganar, pero que nos sirva, debemos seguir trabajando y analizar los errores que hemos cometido”, manifestó.