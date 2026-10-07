Selección peruana de Mano Menezes cerca de alcanzar su peor racha a nivel histórico

La selección peruana no ganó ni uno solo de los cuatro partidos que disputó en la última fecha FIFA de septiembre y octubre, ya que perdió ante Estados Unidos, Canadá y Colombia, y empató con México. A raíz de ello, ahora la Bicolor se encuentra a punto de romper una estadística negativa a nivel histórico y todo dependerá de su desempeño en los próximos encuentros amistosos que dispute durante el mes de noviembre.

En los últimos 16 enfrentamientos que ha tenido el combinado nacional, apenas ha podido ganar en una sola ocasión y esto ha generado una gran controversia respecto al futuro del equipo. De los restantes, nueve fueron derrotas y cinco empates, con 27 anotaciones en contra. En ese sentido, el portal Son datos no opiniones brindó información, a través de su cuenta oficial de ‘X’, que causa aún más preocupación en toda la hinchada.

Resulta que Perú suma 13 duelos consecutivos recibiendo goles y se ubica a solo tres de igualar su peor racha de tantos concedidos en toda la historia: 16 entre los años 1959 y 1965. Recordemos que dentro de poco iniciarán las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2030 y Mano Menezes tiene la obligación de salvar a la selección peruana de un nuevo desastre internacional.

La selección peruana jugó cuatro partidos amistosos en Norteamérica.

Asimismo, la Bicolor es el único elenco de toda la Conmebol que ha registrado menos de dos victorias en sus últimos 16 partidos, ya que la única vez que pudo ganar fue en un amistoso ante Haití previo al inicio del Mundial de Norteamérica 2026. Ahora, en noviembre, afrontará nuevos compromisos de preparación y tendrá la oportunidad de acabar con esta alarmante sequía de triunfos.

¿Contra quién jugará la selección peruana?

La próxima fecha FIFA está programada para disputarse entre el 9 y el 17 de noviembre, y ahí la selección peruana disputará dos duelos amistosos. Si bien no hay rivales confirmados, se sabe que la FPF maneja opciones como Bolivia y Costa Rica para cerrar el año de la mejor manera posible.