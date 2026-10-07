Mr. Peet quedó maravillado con jugador de la selección peruana: "Se peleó solo contra el mundo"

La selección peruana cerró su gira por Estados Unidos con una nueva derrota, esta vez ante Colombia, en un partido que dejó diversas críticas y análisis sobre el rendimiento del equipo dirigido por Mano Menezes. Tras el encuentro, Mr. Peet puso especial atención en un futbolista que milita en la Liga 1: hablamos de Matías Zegarra.

Mr. Peet quedó maravillado con Matías Zegarra

El periodista deportivo resaltó especialmente la participación de Zegarra, quien ingresó cuando el partido atravesaba un momento complicado y mostró una actitud que terminó destacando. Según su análisis, el jugador del Melgar asumió riesgos, disputó cada balón con intensidad y evidenció personalidad cuando Perú tenía problemas para generar juego y buscaba reaccionar tras quedar en desventaja.

"Con lo difícil que estaba el partido, ingresa Zegarra, que me gustó porque fue atrevido. Es atrevido. Dejémoslo con atrevido. Conchudo hoy fue, peleó, ganó una pelota solo, se la peleó solo contra el mundo cuando Perú estaba perdiendo 1-0 y ya tenía 10 jugadores. Me gustó", analizó el narrador durante la emisión de Madrugol.

Matías Zegarra ingresó al minuto 69 ante Colombia

¿Cuánta puntuación obtuvo Matías Zegarra tras el Perú vs Colombia?

Matías Zegarra ingresó al segundo tiempo por Jairo Vélez al minuto 68 teniendo un buen rendimiento durante el desarrollo del compromiso. Tras el choque, el volante de Melgar fue calificado con un 6.3 por la aplicación Sofascore.

Valor de Matías Zegarra

Actualmente, el futbolista de 19 años mantiene un valor de 800 mil euros de acuerdo a información extraída por Transfermarkt.