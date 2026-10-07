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Selección peruana cayó en el Ranking FIFA tras los amistosos y ocupa preocupante lugar

La selección peruana tiene un nuevo puesto en el Ranking FIFA tras los últimos partidos amistosos que disputó y bajó considerablemente.

Francisco Esteves
Selección peruana cayó en el Ranking FIFA.
Selección peruana cayó en el Ranking FIFA. | Foto: La Bicolor - X.
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Luego de los partidos amistosos por fecha FIFA, la selección peruana recibió una dura noticia que aumentará la presión sobre Mano Menezes en los próximos meses. Resulta que el combinado incaico descendió varias casillas en el ranking global y es de los peores combinados de Sudamérica. Esto muestra un declive absoluto respecto de cómo nos encontrábamos hace menos de una década.

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Para el Mundial de Rusia 2018, en determinado momento la Bicolor se metió en el Top 10 de selecciones del mundo, un hecho histórico que dejó en evidencia el buen momento que atravesaba el conjunto, en aquel entonces, dirigido por Ricardo Gareca. Sin embargo, la situación ha cambiado y, menos de diez años después, el 'equipo de todos' marcha penúltimo entre todos los países de la Conmebol.

Resulta que ya se conocen las nuevas posiciones del Ranking FIFA tras los duelos amistosos de septiembre y octubre, donde Perú perdió ante Estados Unidos (4-1), Canadá (2-0) y Colombia (2-0), y empató con México (1-1). Ahora, la selección peruana se ubica en la casilla 53 y ha bajado tres puestos, situándose por debajo de Chile, que ascendió al puesto 50. Ello ha generado gran conmoción entre la afición.

Selección peruana, Ranking FIFA

La selección peruana en el Ranking FIFA.

La Bicolor únicamente está por encima de Bolivia, que marcha en la casilla 78, y es el peor combinado nacional de toda Sudamérica. Todas las demás naciones nos han pasado, pero Mano Menezes tendrá la oportunidad de comenzar a revertir la situación en el próximo mes de noviembre, ya que habrá dos amistosos más donde, precisamente, probablemente enfrentemos a la 'Verde' en condición de local.

Selecciones Conmebol en el Ranking FIFA

    1. Argentina
    1. Brasil
    1. Colombia
    1. Uruguay
    1. Ecuador
    1. Paraguay
    1. Venezuela
    2. Chile
    1. Perú
    1. Bolivia
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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