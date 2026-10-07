Universitario fue el gran beneficiado tras la fecha FIFA de la selección peruana: ¿Por qué?

La selección peruana disputó cuatro encuentros amistosos en la presente fecha FIFA y causó muchos comentarios por sus derrotas y único empate. A raíz de ello, los hinchas se percataron de un detalle insólito: Alianza Lima y Sporting Cristal fueron los grandes ‘perjudicados’, mientras que Universitario de Deportes llegará al 100% para la recta final de la temporada 2026.

Como sabemos, esta semana se reanudará el Torneo Clausura de la Liga 1 luego de que haya estado en pausa por los partidos de la Bicolor, ya que al haber varios clubes con diversos convocados hubieran estado en desventaja ante aquellos que tenían a sus planteles completos. Es precisamente en ese aspecto que los merengues terminaron siendo ‘beneficiados’ indirectamente por Mano Menezes.

Selección peruana ‘benefició’ a Universitario

Resulta que, de los principales clubes del fútbol nacional, los jugadores de Universitario fueron quienes contaron con menos minutos dentro del campo y por ende llegarán en mejores condiciones a lo que resta del campeonato nacional, ya que elementos de Alianza Lima, Sporting Cristal y Sport Boys disputaron más tiempo de juego, llegando a estar la mayoría en los cuatro duelos que jugó la Bicolor, mientras que los merengues máximo en tres.

Por ejemplo, Renzo Garcés, Marco Huamán y Jairo Vélez enfrentaron a Estados Unidos, México, Canadá y Colombia; al igual que Yoshimar Yotún en tienda celeste y Oslimg Mora en el cuadro del Callao. Por su parte, Jairo Concha y César Inga apenas pasaron la media hora de juego entre todos los duelos sumados y no estuvieron ante Colombia, al igual que tampoco lo hizo Alex Valera; mientras que Gianluca Lapadula descansó ante México y contra Canadá únicamente disputó un tiempo.

Gianluca Lapadula y jugadores de Universitario llegarán en mejor estado.

Si bien es cierto, esto no es obra directamente de Mano Menezes para perjudicar a los otros clubes, lo cierto es que beneficia directamente a la ‘U’ porque sus futbolistas llegarán descansados al reinicio del Torneo Clausura 2026, certamen que deben ganar de la mano de Fabián Bustos para así forzar los playoffs de la Liga 1 frente a Alianza Lima.