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Universitario fue el gran beneficiado tras la fecha FIFA de la selección peruana: ¿Por qué?
Alianza Lima y Sporting Cristal fueron los grandes 'perjudicados' por la selección, mientras que Universitario llegará con todo al Torneo Clausura de la Liga 1.
La selección peruana disputó cuatro encuentros amistosos en la presente fecha FIFA y causó muchos comentarios por sus derrotas y único empate. A raíz de ello, los hinchas se percataron de un detalle insólito: Alianza Lima y Sporting Cristal fueron los grandes ‘perjudicados’, mientras que Universitario de Deportes llegará al 100% para la recta final de la temporada 2026.
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Como sabemos, esta semana se reanudará el Torneo Clausura de la Liga 1 luego de que haya estado en pausa por los partidos de la Bicolor, ya que al haber varios clubes con diversos convocados hubieran estado en desventaja ante aquellos que tenían a sus planteles completos. Es precisamente en ese aspecto que los merengues terminaron siendo ‘beneficiados’ indirectamente por Mano Menezes.
Selección peruana ‘benefició’ a Universitario
Resulta que, de los principales clubes del fútbol nacional, los jugadores de Universitario fueron quienes contaron con menos minutos dentro del campo y por ende llegarán en mejores condiciones a lo que resta del campeonato nacional, ya que elementos de Alianza Lima, Sporting Cristal y Sport Boys disputaron más tiempo de juego, llegando a estar la mayoría en los cuatro duelos que jugó la Bicolor, mientras que los merengues máximo en tres.
Por ejemplo, Renzo Garcés, Marco Huamán y Jairo Vélez enfrentaron a Estados Unidos, México, Canadá y Colombia; al igual que Yoshimar Yotún en tienda celeste y Oslimg Mora en el cuadro del Callao. Por su parte, Jairo Concha y César Inga apenas pasaron la media hora de juego entre todos los duelos sumados y no estuvieron ante Colombia, al igual que tampoco lo hizo Alex Valera; mientras que Gianluca Lapadula descansó ante México y contra Canadá únicamente disputó un tiempo.
Gianluca Lapadula y jugadores de Universitario llegarán en mejor estado.
Si bien es cierto, esto no es obra directamente de Mano Menezes para perjudicar a los otros clubes, lo cierto es que beneficia directamente a la ‘U’ porque sus futbolistas llegarán descansados al reinicio del Torneo Clausura 2026, certamen que deben ganar de la mano de Fabián Bustos para así forzar los playoffs de la Liga 1 frente a Alianza Lima.
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