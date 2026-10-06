Universitario de Deportes está obligado a pelear hasta el final por el título nacional y buscar una nueva alegría para sus hinchas. En ese contexto, el cuadro crema pactó recientemente un amistoso internacional con el objetivo de llegar de la mejor manera al tramo decisivo de la temporada; sin embargo, terminó siendo ampliamente superado por su rival.

Universitario cayó goleado por 5-2 en partido amistoso y preocupa para el Torneo Clausura

La escuadra femenina de Universitario venía destacando tras sellar su pase a las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Sin embargo, ante la pausa del campeonato por la fecha FIFA, el club pactó dos amistosos internacionales y uno de ellos fue ante la Universidad de Chile.

Las ‘Leonas’ llegaban con el objetivo de afinar detalles para afrontar no solo el tramo final del campeonato nacional, sino también su debut en la Copa Libertadores Femenina. No obstante, terminaron siendo ampliamente superadas por el conjunto chileno, que se impuso por 5-2, resultado que generó gran molestia en sus hinchas.

Universitario cayó 5-2 ante la Universidad de Chile en amistoso internacional

Universitario logró ponerse arriba en el marcador gracias a un tanto de Pierina Núñez a los cuatro minutos. Sin embargo, la escuadra chilena se acomodó en el campo y consiguió darle vuelta al resultado con los goles de Gisela Pino (47’), quien aplicó la conocida ‘ley del ex’, y Franchesca Caniguán (57’).

El equipo dirigido por el técnico Carlos Véliz igualó el partido con una anotación de Sofía Oxandabarat (59') desde el punto penal. No obstante, posteriormente volvió a evidenciar falencias en defensa, situación que aprovechó Valeria Ríos (69') para poner nuevamente adelante a las azules. Finalmente, Gisela Pino consiguió su doblete a los 92 minutos y sentenció el marcador.

Cabe señalar que Universitario no contó con las jugadoras Mia Shatlit, Carmen Campos, Valerie Gherson, Luz Campoverde, Grace Cagnina y Alesia García. Las futbolistas están concentradas con la selección peruana para los amistosos.

¿Cuándo juega Universitario las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina?

Por el momento, no existe una fecha definida para las semifinales de la Liga Femenina, aunque se estima que se disputarán a mediados de noviembre, considerando los amistosos que afrontará la selección peruana y la participación de Universitario en la Copa Libertadores Femenina. Las ‘Leonas’, además, todavía esperan conocer a su rival, que saldrá del duelo entre Melgar y Carlos A. Mannucci.