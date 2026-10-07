Mr. Peet cuestionó a tres futbolistas de Universitario en la selección peruana: "Actitud lejana"

La selección peruana terminó su gira por Norteamérica tras caer ante Estados Unidos, Canadá, México y Colombia y tras ello trajo opiniones de diversos periodistas. Uno de ellos fue Mr. Peet, quien no se guardó nada y cuestionó a tres jugadores de Universitario de Deportes por su rendimiento en la Bicolor: estamos hablando de César Inga, Jairo Concha y Álex Valera.

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Mr. Peet arremetió contra tres futbolistas de Universitario por su rendimiento en la selección peruana

Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, optó por referirse a los futbolistas que participaron en los encuentros amistosos con la selección peruana y sugirió que algunos rinden bien en sus clubes, pero no desempeñan el mismo papel cuando visten la camiseta nacional.

"Hay cosas que él no va a decir, pero saltan a la vista. Hay futbolistas que destacan en sus clubes y en la selección pasan desapercibidos, y otros que ni siquiera son tomados en cuenta. El técnico no lo dirá abiertamente, pero las decisiones hablan por sí solas", afirmó.

Mr. Peet arremetió contra Jairo Concha, Álex Valera y César Inga, futbolistas de Universitario, por su rendimiento en la selección peruana

Después, puso como ejemplo a Jairo Concha y Álex Valera, a quienes consideraba titulares indiscutibles en la blanquirroja ante Colombia; sin embargo, ambos acabaron desplazados al banco de suplentes por Rodrigo Vilca y Adrián Ugarriza. Según Mr. Peet, Menezes detectó más potencial en estos últimos que en los futbolistas de Universitario.

"Que hoy ingrese Rodrigo Vilca por encima de Jairo Concha deja mucho que pensar. Por jerarquía y actualidad, Concha está peleando el campeonato en su club y Vilca no; sin embargo, en este momento para Mano Menezes Vilca está por encima, porque no existe otra lectura. Lo mismo pasa con Alex Valera: antes de la gira creíamos que el orden era Lapadula y él, pero si Ugarriza suma más minutos, debo entender que para el DT Ugarriza resulta de mayor utilidad", aseguró.

Por último, el periodista Peter Arévalo consideró que la decisión de poner a Matías Zegarra por delante de César Inga deja una mala impresión, ya que el futbolista de Universitario de Deportes es uno de los mejores del torneo. No obstante, opinó que no habría logrado convencer a Mano Menezes.

"En un contexto adverso entró Zegarra y me gustó: fue atrevido, encaró y peleó una pelota solo contra el mundo cuando el equipo perdía 2-0 y jugaba con diez hombres. Si hoy Zegarra está antes que Inga en la consideración, quiere decir que Inga no terminó de convencer al entrenador, independientemente de la molestia física", finalizó.

Resultados de la selección peruana en la fecha FIFA septiembre-octubre