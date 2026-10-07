Iker Casillas, futbolista histórico de España, eligió entre Alianza Lima y Universitario

Alianza Lima y Universitario de Deportes se pelean por el puesto de qué club es el mejor del fútbol peruano y en medio de este gran debate apareció Iker Casillas, campeón mundial con la selección de España e histórico con Real Madrid, para elegir entre los dos históricos equipos.

Iker Casillas eligió al mejor club peruano entre Alianza Lima y Universitario

En una entrevista con la periodista Estefanía Chau para el programa ‘Nada que no sepa’, Casillas respondió a varias preguntas en las que debía escoger entre dos opciones para determinar cuál le parecía mejor. En esta ocasión, le consultaron por los dos grandes del fútbol peruano.

Iker Casillas, campeón con España en el Mundial de 2010 y figura histórica del Real Madrid, fue tajante al señalar a Alianza Lima como el mejor equipo del Perú, por delante de Universitario de Deportes.

Además, el guardameta español también respondió a preguntas sobre otros asuntos vinculados con su recorrido en el fútbol. No obstante, su respuesta acerca de los clubes peruanos con más historia volvió a encender la polémica entre los hinchas cremas y blanquiazules, que siguen enfrentados por determinar cuál es superior.

Iker Casillas eligió a Alianza Lima por encima de Universitario como el mejor club de Perú

Iker Casillas se rindió en elogios ante figura de Alianza Lima

Siguiendo con estas preguntas, el guardameta Iker Casillas respondió al medio ‘Linkeados’ sobre otros asuntos relacionados con el fútbol peruano. Al preguntarle por algún jugador peruano que conociera, mencionó a Claudio Pizarro.

Para el fútbol español, el exdelantero de la selección peruana y de Alianza Lima figura entre los mejores jugadores nacidos en Perú que recuerda haber visto y con los que, al mismo tiempo, compitió cuando ambos estaban en vigencia en el panorama futbolístico mundial.