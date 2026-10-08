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Alianza Lima puede perder a dos futbolistas para el partido ante Cusco FC: "Entrenando diferenciado"
Alianza Lima prepara su visita a Cusco FC, pero Pablo Guede todavía no tendría definido si podrá contar con dos importantes jugadores para este encuentro.
Alianza Lima se alista para su regreso a la acción cuando visite a su similar de Cusco FC este domingo 11 de octubre en el Inca Garcilaso de la Vega por la fecha 11 del Torneo Clausura. Los dirigidos por Pablo Guede buscan seguir en la senda del triunfo para luchar por el Título Nacional. No obstante, en las últimas horas se conoció que dos jugadores corren riesgo de perderse el partido ante los cusqueños por lesión: estamos hablando de Fernando Gaibor y Alessandro Burlamaqui.
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Fernando Gaibor y Alessandro Burlamaqui son duda en Alianza Lima para enfrentar a Cusco FC
Según información del periodista Gerson Cuba, ambos futbolistas vienen realizando trabajos diferenciados y están en duda para el duelo de este fin de semana. En el caso de Gaibor, terminó sentido tras el amistoso ante Palestino en Matute. Por su parte, Burlamaqui continúa su proceso de recuperación tras lesionarse en el clásico frente a Universitario.
"La información que tengo es que, actualmente, hay dos dudas para el partido ante Cusco FC. Serían Gaibor, que viene entrenando diferenciado, y Burlamaqui que sigue en recuperación. Burlamaqui está descartado pero Gaibor sigue siendo duda, al menos hasta ahora que ha hecho diferenciado", señaló el comunicador en su canal de YouTube.
Fernando Gaibor y Alessandro Burlamaqui en riesgo de perderse el partido contra Cusco FC
Así, Pablo Guede deberá esperar hasta las próximas horas para conocer si podrá contar con Fernando Gaibor ante Cusco FC, mientras que Alessandro Burlamaqui no llegaría al compromiso. Alianza Lima tendrá que evaluar estas situaciones antes de definir el equipo que buscará sumar tres puntos en la altura de Cusco.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs Cusco FC?
Recordemos que el partido entre Alianza Lima y Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura está programada para las 6.30 p. m. (hora peruana), y contará con la transmisión EN VIVO a través de la señal de L1 MAX.
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