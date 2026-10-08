Paolo Guerrero habría sido víctima de estafa con diploma falso de entrenador: todos los detalles

El delantero peruano Paolo Guerrero ha sido incluido en una investigación periodística que destapa un supuesto sistema de emisión irregular de licencias y diplomas de director técnico sin valor legal. El hoy delantero de Alianza Lima aparece mencionado junto a un grupo de reconocidas figuras del balompié sudamericano, cuyos nombres habrían sido vinculados a intermediaciones realizadas por el exjugador argentino y exasistente técnico Alejandro Mancuso.

De acuerdo con las revelaciones publicadas por el medio brasileño UOL, Mancuso comercializaba una ruta rápida para tramitar las acreditaciones C, B, A y PRO avaladas por la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA). Este mecanismo informal exigía un pago cercano a los 20.000 dólares a cambio de otorgar la totalidad de las certificaciones, así como la credencial física y el carnet oficial, en plazos mínimos respecto a la malla curricular ordinaria.

El nombre del actual referente del fútbol peruano figura entre los seis deportistas cuyas certificaciones terminaron bajo el escrutinio de una pesquisa policial realizada en Argentina durante 2025. Dentro de la nómina de involucrados en las indagaciones también destacan nombres de jerarquía internacional como Diego Lugano, Felipe Melo, Dejan Petkovic, Roberto Assis y Roberto Carlos, a quienes Mancuso señalaba en diversas grabaciones como eventuales clientes.

Alejandro Mancuso fue asistente técnico de Diego Maradona

En uno de los archivos de audio filtrados y difundidos por el portal informativo, se escucha al exfutbolista, que también fuera asistente de Diego Armando Maradona, detallar las diferencias entre la preparación formal y el servicio exprés que ofrecía. Según la grabación atribuida a Mancuso, el trayecto regular toma casi tres años de estudio, mientras que la modalidad de urgencia permitía entregar las cuatro licencias, el carnet y el título en un rango de una semana a diez días.

En otra de las conversaciones interceptadas que forman parte del expediente, la voz asignada a Mancuso argumentaba que tratándose de futbolistas con vasta trayectoria profesional no era lógico requerirles tres años de formación virtual. Toda esta serie de audios respalda la tesis periodística de que se operaba un mercado paralelo enfocado en agilizar indebidamente la titulación de los entrenadores.

Cabe precisar que el informe de UOL enfatiza que las averiguaciones no concluyen que Paolo Guerrero estuviera al tanto de la presunta invalidez o ilegalidad de las gestiones. El medio aclaró además que intentó comunicarse directamente con el futbolista peruano para recoger sus descargos sobre el tema, pero no fue posible establecer contacto con su entorno.

¿Cuánto pagó Paolo Guerrero por el supuesto diploma falso?

El esquema destapado por la investigación periodística detalla que el paquete promocionado por Alejandro Mancuso tenía un valor aproximado de 20.000 dólares estadounidenses por la totalidad de la escala de licencias. La modalidad permitía a los interesados saltarse los casi tres años de formación regular exigidos por el sistema académico oficial, reduciendo todo el trámite a poco menos de 10 días.