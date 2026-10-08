Paolo Guerrero reveló que ya tenía carnet de DT previo al escándalo de diplomas falsos de entrenador

Paolo Guerrero se encuentra en el ojo de la tormenta, luego que su nombre fuera incluido en una investigación periodística que destapó un supuesto sistema irregular de licencias y diplomas de director técnico sin validez legal. El delantero de Alianza Lima figura junto a un grupo de reconocidas figuras del balompié sudamericano que son vinculados a intermediaciones realizadas por el exjugador argentino y exasistente técnico Alejandro Mancuso.

Tras este escándalo, se conoció que el propio 'Depredador' confirmó hace unos años que ya cuenta con carnet de entrenador, en un lapso de tiempo que podría coincidir con el periodo en que fueron emitidas las credenciales sin valor, según las revelaciones publicadas por el medio brasileño UOL.

Paolo Guerrero confesó que ya cuenta con carnet de DT

Durante una entrevista para el programa 'Enfocados' en el año 2024, el artillero de 42 años reveló que ya tiene toda la documentación necesaria para ejercer como director técnico. Sin embargo, precisó que solo sacó las licencias por si en algún momento se anima a incursionar en la profesión. Sin embargo, detalló que su prioridad es apuntar a un cargo gerencial.

“Me encantaría (ver temas de manejo de clubes) voy a estudiar gestión deportiva. Ya tengo (carnet) de entrenador. Yo ya saqué, tengo hasta PRO. Ya tengo todas las licencias, A, B y C. Pero no sé si lo haría. Yo lo tengo ahí (el carnet) bajo siete llaves si en algún momento quiero. Quisiera capacitarme mejor”, señaló Guerrero en diálogo con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

Paolo Guerrero confesó en 2024 que ya tenía carnet de DT

¿Cuánto habría pagado Guerrero por la supuesta licencia falsa?

La investigación detalla que Mancuso ofrecía un paquete valorizado en US$20.000 por la totalidad de la escala de licencias. Dicha modalidad permitía saltarse los casi tres años de formación exigidos por la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA).

¿Qué otras figuras están involucradas en el escándalo de diplomas falsos de entrenador?

Además de Guerrero, el destape menciona nombres de reconocidas figuras del deporte rey como Diego Lugano, Felipe Melo, Dejan Petkovic, Roberto Assis y Roberto Carlos. En unas grabaciones difundidas, Mancuso señalaba a los mencionados como “eventuales clientes”.