Alejandro Hohberg, figura de Cienciano, reveló por qué se fue de Alianza Lima: "Algo raro"

Alejandro Hohberg atraviesa un presente muy positivo con Cienciano. Siendo figura en el ‘Papá’ y tras haber culminado una gran campaña en la Copa Sudamericana 2026, el ‘Enano’ ya es voceado para ser convocado a la selección peruana en noviembre y para reforzar a equipos grandes la próxima temporada. En ese contexto, el extremo de 35 años aprovechó para recordar su paso por Alianza Lima y reveló el motivo de su salida.

Alejandro Hohberg reveló el motivo de su salida de Alianza Lima

En una entrevista para el programa 'Entre Ceja y Ceja', el atacante recordó que, tras ganar el título nacional en 2017 y haber llegado a la final en 2018, mantenía la ilusión de quedarse en el cuadro blanquiazul durante mucho más tiempo. Incluso, llegó a conversar con Miguel Ángel Russo, quien fuera el DT para el 2019. No obstante, pese a que el nuevo técnico lo tenía en sus planes, la directiva optó por renovar el plantel y prescindir de su presencia.

“El club no se había comunicado conmigo y me toca cruzarme con Miguel Ángel Russo, yo no lo conocía. Me lo encuentro en la calle ahí en Lima y él me dice que me quería. Él quería que yo siguiera y no entendía muy bien qué es lo que pasaba. Yo le hice saber que tampoco tenía mucha información”, dijo.

“En septiembre se habló de la renovación (de contrato), nunca hubo problema en el tema económico. Yo creo que la cosa se enfrió y el club tomó la decisión de ir por otros jugadores, pero no más que eso. No fue que haya pasado algo raro”, añadió.

Alejandro Hohberg jugó en Alianza Lima en 2017 y 2018

Alejandro Hohberg revela que tuvo propuestas para jugar en el extranjero

En otro momento de la entrevista, Hohberg señaló que sus buenas actuaciones con camiseta de Alianza lo llevaron a estar en la mira de algunos clubes del extranjero, pero que optó por quedarse en Matute porque se sentía a gusto en el equipo y esperaba seguir cosechando títulos.

“Yo tenía oportunidades de salir al extranjero estando en Alianza, pero en ese sentido creo que estaba bien, me sentía cómodo. Tuve una chance de renovar por tres años y mi idea era también darle continuidad a ese proyecto que Alianza estaba formando porque sentía que iba a ser importante para mí”, sostuvo.

De esta manera, Hohberg dejó en claro que su salida de Alianza Lima no estuvo relacionada con problemas económicos ni personales. Hoy, a sus 35 años, el atacante disfruta de un gran presente en Cienciano y mantiene abierta la ilusión de volver a ser considerado por la selección peruana.