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Teófilo Cubillas, ídolo de Alianza Lima, hizo historia a nivel internacional: "Salón de la Fama"

Teófilo Cubillas es el mayor referente en la historia del fútbol peruano y de Alianza Lima, por lo que ahora fue consagrado a nivel internacional.

Francisco Esteves
Teófilo Cubillas, ídolo de Alianza Lima, hizo historia a nivel internacional.
Teófilo Cubillas, ídolo de Alianza Lima, hizo historia a nivel internacional. | Foto: FC Porto.
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Cuando uno pregunta por el principal ídolo de la selección peruana de inmediato piensa en Teófilo Cubillas, campeón de América y mayor goleador de la Bicolor en la Copa del Mundo. Ahora, el referente de Alianza Lima dio la hora al hacer historia a nivel internacional. Te contamos todos los detalles en las siguientes líneas.

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Resulta que, de acuerdo a información del periodista Gerson Cuba en sus redes sociales, el popular 'Nene' fue homenajeado y galardonado en Oporto, ciudad donde brilló al más alto nivel de fútbol por varios años. Ello generó mucho orgullo entre los hinchas de Matute.

Teófilo Cubillas fue homenajeado

"El ídolo de Alianza Lima fue homenajeado en la 39.ª gala de los Dragões de Ouro y recibió el Dragão de Ouro Carreira, reconocimiento del FC Porto a las trayectorias más destacadas de su historia", indicó el mencionado comunicador.

Teófilo Cubillas, FC Porto

Teófilo Cubillas tiene su estatua en el FC Porto.

No obstante, hay más aún para el ídolo de Alianza Lima debido a que será premiado con una tremenda distinción en uno de los países más 'futboleros' del continente: México.

"El 'Nene' sigue haciendo historia: en noviembre ingresará al Salón de la Fama del Fútbol Internacional, en México", agregó Gerson Cuba en sus redes sociales, complementando así la información sobre Teófilo Cubillas.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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