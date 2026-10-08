Teófilo Cubillas, ídolo de Alianza Lima, hizo historia a nivel internacional: "Salón de la Fama"

Cuando uno pregunta por el principal ídolo de la selección peruana de inmediato piensa en Teófilo Cubillas, campeón de América y mayor goleador de la Bicolor en la Copa del Mundo. Ahora, el referente de Alianza Lima dio la hora al hacer historia a nivel internacional. Te contamos todos los detalles en las siguientes líneas.

Resulta que, de acuerdo a información del periodista Gerson Cuba en sus redes sociales, el popular 'Nene' fue homenajeado y galardonado en Oporto, ciudad donde brilló al más alto nivel de fútbol por varios años. Ello generó mucho orgullo entre los hinchas de Matute.

Teófilo Cubillas fue homenajeado

"El ídolo de Alianza Lima fue homenajeado en la 39.ª gala de los Dragões de Ouro y recibió el Dragão de Ouro Carreira, reconocimiento del FC Porto a las trayectorias más destacadas de su historia", indicó el mencionado comunicador.

Teófilo Cubillas tiene su estatua en el FC Porto.

No obstante, hay más aún para el ídolo de Alianza Lima debido a que será premiado con una tremenda distinción en uno de los países más 'futboleros' del continente: México.

"El 'Nene' sigue haciendo historia: en noviembre ingresará al Salón de la Fama del Fútbol Internacional, en México", agregó Gerson Cuba en sus redes sociales, complementando así la información sobre Teófilo Cubillas.