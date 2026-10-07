Mano Menezes y sus primeros 8 partidos con Perú: así se compara con Reynoso, Fossati e Ibáñez

La selección peruana no logró conseguir victorias en los cuatro amistosos que afrontó durante la fecha FIFA de septiembre y octubre 2026. El equipo liderado por Mano Menezes no convence a la afición y sus resultados no generan confianza de cara a lo que serán los choques oficiales por la clasificación al Mundial 2030. Bajo ese contexto, te damos los datos reales de cómo le fue en sus inicios a los anteriores técnicos que tampoco lograron brillar con el buzo de la Bicolor como Juan Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez.

Mano Menezes: así le fue en sus 8 partidos con la selección peruana

El estratega brasileño Mano Menezes solo ha tenido por delante ocho cotejos amistosos. Sus números son los siguientes: 1 victoria, 2 empates y 5 derrotas.

Senegal 2-0 Perú (Amistoso)

Perú 2-2 Honduras (Amistoso)

Haití 1-2 Perú (Amistoso)

Perú 1-3 España (Amistoso)

Estados Unidos 4-1 Perú (Amistoso)

México 1-1 Perú (Amistoso)

Canadá 2-0 Perú (Amistoso)

Colombia 2-0 Perú (Amistoso)

Mano Menezes viene siendo criticado por los hinchas por los resultados de la selección peruana.

Comparación de Mano Menezes con Juan Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez

Estos son los números de los primeros ocho partidos que tuvieron los estrategas al mando de la selección peruana como Juan Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez. Eso sí, en el caso del último técnico solo se consideran los únicos seis compromisos que tuvo al mando de la Bicolor, ¿son mejores que lo hecho por Mano Menezes?

Juan Reynoso: primeros 8 partidos con la selección peruana

El técnico Juan Reynoso tuvo a la selección peruana luego de la salida de Ricardo Gareca. Al igual que Mano Menezes, tuvo amistosos internacionales en sus primeros ocho cotejos: 4 victorias, 1 empate y 3 derrotas.

México 1-0 Perú (Amistoso)

Perú 4-1 El Salvador (Amistoso)

Perú 1-0 Paraguay (Amistoso)

Perú 1-0 Bolivia (Amistoso)

Alemania 2-0 Perú (Amistoso)

Perú 0-0 Marruecos (Amistoso)

Corea del Sur 0-1 Perú (Amistoso)

Japón 4-1 Perú (Amistoso)

Juan Reynoso ahora se desempeña como DT en Necaxa.

Jorge Fossati: primeros 8 partidos con la selección peruana

A diferencia de Juan Reynoso, y haciendo mención a lo de Mano Menezes, el técnico Jorge Fossati sí tuvo ciertos partidos de carácter oficial, como Copa América, dentro del rango de los ocho primeros encuentros al mando de la selección peruana: 3 victorias, 3 empates y 2 derrotas.

Perú 2-0 Nicaragua (Amistoso)

Perú 4-1 República Dominicana (Amistoso)

Perú 0-0 Paraguay (Amistoso)

El Salvador 0-1 Perú (Amistoso)

Perú 0-0 Chile (Copa América 2024)

Perú 0-1 Canadá (Copa América 2024)

Argentina 2-0 Perú (Copa América 2024)

Perú 1-1 Colombia (Eliminatorias 2026)

Jorge Fossati dirigió a la selección peruana y no completó el proceso eliminatorio rumbo al Mundial 2026.

Óscar Ibáñez: así le fue con la selección peruana

A diferencia de los demás estrategas, Óscar Ibáñez solo dirigió seis partidos al mando de la selección peruana. Justamente, el técnico argentino nacionalizado peruano tomó las riendas de la Bicolor ante la salida de Jorge Fossati por malos resultados. Sus números fueron los siguientes: 1 victoria, 2 empates y 3 derrotas.

Perú 3-1 Bolivia (Eliminatorias 2026)

Venezuela 0-1 Perú (Eliminatorias 2026)

Colombia 0-0 Perú (Eliminatorias 2026)

Perú 0-0 Ecuador (Eliminatorias 2026)

Uruguay 3-0 Perú (Eliminatorias 2026)

Perú 0-1 Paraguay (Eliminatorias 2026)