Rebagliati da fuerte comentario sobre los jugadores de la selección peruana: "No tenemos un car..."

La selección peruana no logró celebrar en ninguno de los partidos que afrontó en la reciente fecha FIFA de septiembre y octubre. La Bicolor registró tres derrotas y un empate, por lo que uno de los que explotó en vivo fue el comentarista Diego Rebagliati. Durante una emisión de uno de sus programas, no dudó en dar fuertes expresiones que van directamente con el actual plantel nacional.

Diego Rebagliati explotó sobre el actual plantel de la selección peruana

En el programa 'Fútbol Satélite', Rebagliati fue tajante sobre el nivel de los jugadores de la selección peruana que dieron la cara en los amistosos de fecha FIFA. Según la visión del también exfutbolista es que no hay valores a destacar para poder competir contra las demás selecciones.

El sistema de juego que propone Mano Menezes no se observa dentro del campo, ya que los futbolistas no presentan cualidades que conlleven a cumplir todo lo que desea el estratega. Se ve un equipo que no tiene la posesión de balón y que le cuesta generar ocasiones claras para vulnerar a los contrincantes.

"Hoy en día no tenemos un cara... No es que estás probando por darte el lujo de probar. Estás probando porque estás buscando, estás tratando de encontrar algo que funcione. Perú juega a lo que puede. No tenemos los jugadores para hacerlo, no tenemos capacidad para hacerlo y no la vamos a tener con estos futbolistas. Es difícil. La realidad es dura", expresó Diego Rebagliati.

El nivel actual de la selección peruana deja muchas incógnitas con miras a las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030, por lo que hay ardua labor por parte del comando técnico, teniendo en cuenta que tiene otra chance de consolidar un equipo para los amistosos del mes de noviembre.