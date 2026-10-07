Adrián Ugarriza dio fuerte afirmación sobre presente de Perú: "Creo que hacemos las cosas bien"

Adrián Ugarriza realizó una autocrítica luego de los últimos resultados de la selección peruana y reconoció que el cierre de esta etapa no fue el esperado. El atacante señaló que existe dolor dentro del plantel por los marcadores obtenidos, aunque también pidió rescatar los aspectos positivos que el equipo mostró dentro del campo.

Sus declaraciones reflejan el sentir del grupo, que busca encontrar respuestas y corregir los errores cometidos en sus recientes presentaciones. Más allá de los resultados, el delantero consideró que existen argumentos futbolísticos sobre los cuales se puede construir pensando en los próximos desafíos.

"No era como queríamos terminar esto. A nosotros nos duelen los resultados. Tenemos que aferrarnos a las cosas buenas que dentro del campo sentimos. Hay cosas que tenemos que trabajar. Hay jugadores que por primera vez jugamos juntos. Yo, personalmente, siento que hay momentos dentro que creo que hacemos las cosas bien. Estamos bien parados, al menos es lo que sentimos. Aferrarnos a eso y agregarle buenos resultados. Hay que analizar, hacer una autocrítica... Yo creo que hay buenas cosas que pueden ser una base para ir adelante", declaró Adrián Ugarriza

Uno de los factores que, según Ugarriza, debe tomarse en cuenta es que varios futbolistas recién están compartiendo cancha por primera vez. Esta situación explica, en parte, la falta de funcionamiento que puede evidenciar la selección peruana, aunque el atacante remarcó que el grupo debe aprovechar estas experiencias para seguir creciendo.

Próximo partido de la selección peruana

El siguiente partido de la Bicolor será en la fecha FIFA de noviembre, el cual está programado entre el 9 y el 17 del mencionado mes. De momento, a falta de un anuncio oficial, los cotejos se jugarán en territorio nacional ante escuadras como Bolivia y Costa Rica.