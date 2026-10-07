Piero Magallanes reveló qué le dijo Mano Menezes en la selección peruana: "Me daba tips"

La selección peruana no consiguió triunfos en sus amistosos internacionales correspondientes a las fechas FIFA de septiembre y octubre, lo que provocó numerosas críticas de la hinchada peruana hacia el entrenador Mano Menezes. En ese contexto, Piero Magallanes fue consultado por el técnico y reveló lo que este le dijo durante su convocatoria a la Bicolor.

Piero Magallanes reveló qué le decía Mano Menezes en la selección peruana

En conversación con el programa 'Fútbol Como Cancha' de RPP, Magallanes fue consultado sobre su relación con Menezes durante su convocatoria en la selección peruana y sobre qué le dijo durante esta etapa.

El volante señaló que el entrenador brasileño siempre le indicó con claridad lo que esperaba de él durante los partidos, aunque lo hacía en conversaciones breves y directas. Asimismo, aseguró que el cuerpo técnico estuvo siempre presente con todos los jugadores.

Piero Magallanes debutó con la selección peruana ante Estados Unidos

"La verdad, te diría bastante bonita y diría corta. No tuvimos para hablar tanto y largo, pero sí me daba tips de lo que él quería que yo haga. El tema del comando técnico, siempre preguntándonos cómo estábamos", afirmó.

Piero Magallanes reveló otro fuerte detalle de Mano Menezes en la selección peruana

Por otra parte, también le preguntaron a Piero Magallanes si Mano Menezes definía la alineación titular de la selección peruana con varios días de antelación o si tomaba la decisión el mismo día del encuentro.

"A veces sí, pero en el trabajo ya tú podías sacar tus conclusiones. En los últimos partidos ya fue más que todo por la chamba. No, en el tema de trabajo eso era muy puntual", aseguró.