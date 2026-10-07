Piero Magallanes, jugador revelación de Perú, rompe su silencio: “No jugué mal”

La selección peruana terminó su participación en Estados Unidos tras una intensa seguidilla de partidos amistosos que buscaban consolidar jugadores de cara al futuro de la Bicolor. Bajo el mando de Mano Menezes, uno de los jugadores que mejores impresiones dejó fue Piero Magallanes, de Sport Huancayo, quien analizó su desempeño con Perú.

Piero Magallanes rompe su silencio tras volver de la selección peruana

En conversación con el medio de comunicación Fútbol Como Cancha, el extremo derecho expresó sus impresiones tras volver al país. Para Magallanes, este llamado fue una alegría y espera poder seguir apareciendo en la nómina, ya que considera que pudo dar más de sí por la Blanquirroja.

"Ser convocado es una alegría para mí. Siento que puedo dar más, no jugué mal, creo que lo hice regular. No estoy del todo conforme con mi rendimiento", expresó el jugador de Huancayo.

¿Cómo le fue a Piero Magallanes con la selección peruana?

Piero Magallanes tuvo participación en los cuatro amistosos que disputó la selección peruana durante su gira por Estados Unidos. El extremo de Sport Huancayo estuvo presente en los compromisos ante Estados Unidos, Canadá, México y Colombia, consolidándose como una de las alternativas ofensivas utilizadas por Mano Menezes.

Piero Magallanes se pronunció sobre su paso por la Bicolor

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