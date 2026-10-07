Ricardo Gareca, ex DT de Perú, elogió al futbolista peruano pese a derrotas: "Muy talentoso"

La selección peruana mostró una de sus peores imágenes tras no poder sumar victorias en su gira norteamericana, lo que ha generado críticas e incertidumbre por el recambio generacional. Sin embargo, pese a los malos resultados, Ricardo Gareca sorprendió al pronunciarse y elogiar el talento del jugador nacional.

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Ricardo Gareca, ex DT de Perú, elogió al futbolista peruano pese a derrotas

La fecha FIFA de setiembre y octubre dejó un saldo sumamente negativo para la selección peruana. El equipo de Mano Menezes solo pudo rescatar un empate y sumó tres derrotas, resultados que han generado críticas hacia los jugadores y dudas respecto al futuro del combinado nacional.

En medio de este contexto, durante una entrevista con el programa ‘Al Volante’, Ricardo Gareca, recordado por su exitosa etapa al mando de la ‘Bicolor’, no dudó en mostrar su admiración por el talento del futbolista peruano y destacó la creatividad que lo ha caracterizado a lo largo de los años.

La selección peruana no pudo ganar en la fecha FIFA.

“Para mí, el futbolista peruano es muy talentoso, viste, es muy creativo. El peruano es muy creativo”, fueron los elogios del reconocido estratega, quien durante su etapa al frente del equipo también logró potenciar esta característica. Sus palabras generan una pequeña ilusión entre los hinchas en medio del complicado momento deportivo que atraviesa la ‘Bicolor’.

Por otra parte, el ‘Tigre’ explicó el motivo de su insistencia en que los futbolistas nacionales den el salto al extranjero y resaltó la importancia de que logren destacar fuera del país, ya que esto también puede generar oportunidades para otros jugadores peruanos. “Si le va bien a él en el extranjero, le abría la puerta a otro peruano para que vaya”, remarcó.

Ricardo Gareca fue el artífice de la clasificación al Mundial 2018.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana?

La selección peruana aún tiene varios partidos de preparación para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La ‘Bicolor’ volverá a las canchas entre el 9 y el 17 de noviembre, cuando se dispute una nueva fecha FIFA. Estos partidos se jugarán en territorio nacional y en ciudades de altura, por el momento no hay rivales confirmados.