¿Piero Cari debe ser convocado a la selección peruana para las próximas convocatorias?

La selección peruana disputó cuatro partidos amistosos de fecha FIFA y no logró ni una sola victoria, ya que perdió ante Estados Unidos, Canadá y Colombia, y empató con México. Una de las grandes ausencias en la lista de convocados fue Piero Cari, quien pese a no contar con minutos en Alianza Lima sí brilló con la Bicolor Sub-20 en los pasados Juegos Suramericanos. Por ello, muchos se preguntan si debe ser llamado por Mano Menezes para los siguientes compromisos.

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Resulta que, como se vio en los compromisos del combinado nacional, hay mucha preocupación en el mediocampo debido a que no aparece otro elemento con las características requeridas para asociar y armar el juego. Por ello, Mano Menezes debe analizar detalladamente si es buena idea seguir dejando de lado al mediocampista de los blanquiazules, quien el año pasado debutó profesionalmente tanto en Liga 1 como Copa Libertadores.

Piero Cari, con 19 años, tiene cualidades que ningún otro futbolista de la selección peruana tiene actualmente, por lo que puede ir sumando minutos para la fecha FIFA de noviembre, sobre todo por lo que hizo en los Juegos Suramericanos con la Sub-20. En Alianza Lima no cuenta con la aprobación de Pablo Guede, pero dejó claro que su habilidad con el esférico no se ha ido en lo más mínimo.

Incluso, el periodista Gustavo Peralta habló sobre ello en el programa 'Hablemos de MAX' en L1 MAX. "Mi deseo a marzo es que Piero Cari esté en la selección porque no tenemos a un jugador de ese tipo. Es el único que puede asociarse con Yotún", indicó el mencionado comunicador frente a las cámaras de televisión.

¿Cuál es el valor de Piero Cari?

Actualmente, Piero Cari tiene un valor de 450 mil euros en el mercado de transferencias y ha presentado un ligero bajón en su cotización, ya que en noviembre del 2025, hace menos de un año, costaba 600 mil euros de acuerdo a Transfermarkt.