Kevin Mier, arquero de Colombia, dio fuerte calificativo al partido contra Perú: "Muy serio"

La selección peruana perdió 2-0 ante Colombia por el duelo amistoso internacional por fecha FIFA disputado en el Nu Stadium, Florida, Estados Unidos. Tras ello, el arquero de la escuadra colombiana, Kevin Mier, salió al frente para lanzar un fuerte calificativo al partido disputado ante la Bicolor.

Kevin Mier, guardameta de Colombia, dio rotundo calificativo al partido contra la selección peruana

Mier fue preguntado por las conclusiones que le deja el encuentro disputado frente a Perú, en el que completó los 90 minutos y partió como titular en lugar del habitual Álvaro Montero. Para el guardameta colombiano, se trató de un duelo muy bien planteado y, sobre todo, ejecutado con disciplina táctica.

“En lo personal, fue un partido muy serio; en defensa estuvimos muy atentos, con constante comunicación y alertando al compañero en cada intervención", aseguró el jugador de Colombia ante la prensa.

Cabe destacar que Kevin Mier disputó todo el encuentro frente a la selección peruana, después de que en los dos amistosos anteriores contra Paraguay y México no fuera tomado en cuenta y permaneciera en el banquillo. Sin embargo, ante la Bicolor aportó plena seguridad en la portería del conjunto colombiano dirigido por Néstor Lorenzo.

¿Cómo va Kevin Mier en la selección Colombia?

Kevin Leonardo Mier Robles recibió en 2025 su primera convocatoria a la selección de Colombia, luego de que el entrenador Néstor Lorenzo lo incluyera para los amistosos y como elemento en el banquillo durante las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Sin embargo, su estreno se produjo cuando disputó un encuentro oficial ante Perú por las Clasificatorias, partido que terminó 0-0 y en el que estuvo en cancha los 90 minutos. En total, Mier acumula 4 partidos jugados, y el más reciente de ellos fue precisamente frente a la Bicolor.