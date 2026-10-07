Prensa colombiana dio firme opinión de Perú tras derrota ante Colombia: "Optó por replegarse"

La selección peruana no consiguió recuperar su mejor nivel y terminó cayendo por 2-0 ante Colombia en su último amistoso por la fecha FIFA. El equipo dirigido por Mano Menezes sigue sin convencer por su estilo de juego y, tras el final del partido, la prensa colombiana no tardó en opinar sobre la ‘Bicolor’.

Prensa colombiana dio firme opinión de Perú tras derrota ante Colombia

Las reacciones tras la victoria de los ‘Cafeteros’ ante Perú no se hicieron esperar una vez finalizado el partido en Miami. Una de las primeras llegó desde el medio colombiano ‘El Informador’, que en su análisis calificó de defensivo el planteamiento de la selección peruana.

Según el citado portal, el equipo de Mano Menezes saltó al campo para concentrarse en su esquema defensivo, propuesta que le otorgó la posesión a Colombia, pero también redujo los espacios para generar peligro.

Prensa colombiana opinó sobre el estilo de juego de la selección peruana

“Colombia tuvo el control de la pelota durante buena parte del encuentro ante un conjunto peruano que optó por replegarse y cerrar espacios. Sin embargo, al equipo nacional le costó transformar ese dominio en oportunidades claras”, mencionaron en su publicación.

Del mismo modo, el portal ‘El Heraldo’ se refirió a la expulsión de Miguel Araujo durante el segundo tiempo y señaló que esta acción provocó que la ‘Bicolor’ retrasara aún más sus líneas y se concentrara en defender su arco. De hecho, remarcaron que Gianluca Lapadula y André Carrillo dejaron sus habituales labores ofensivas para colaborar en defensa.

“Tras esa jugada (expulsión de Miguel Araujo), los peruanos jugaron mucho más atrás y el balón le llegó muy poco a los atacantes Gianluca Lapadula y André Carrillo, que quedaron aislados e incluso tuvieron que ponerse el overol para ayudar en defensa”, señalaron en su nota.

Mano Menezes solo ha ganado un partido con Perú

La Federación apostó por la llegada de Mano Menezes con el objetivo de encabezar el recambio generacional y darle una identidad de juego a la selección peruana pensando en el proceso clasificatorio al Mundial 2030. Sin embargo, el técnico brasileño solo ha podido conseguir una victoria desde su llegada, sumando cinco derrotas y dos empates.