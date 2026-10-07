Jairo Vélez rotundo sobre el presente de Perú: "Necesitamos un poco más de tiempo"

La selección peruana atraviesa una etapa de cambios luego de una gira por Norteamérica que terminó con un saldo de tres derrotas y un empate. Tras la caída frente a Colombia en Miami, de Alianza Lima se refirió al presente de la Bicolor y consideró que estos partidos ante rivales de mayor nivel pueden servir para identificar las principales falencias del equipo: hablamos de Jairo Vélez.

Jairo Vélez rotundo sobre el presente de la selección peruana

El volante nacionalizado peruano sostuvo que tanto las victorias como los malos resultados dejan enseñanzas para continuar con el proceso. En ese sentido, destacó la importancia de haber enfrentado a selecciones importantes, ya que estos encuentros permiten conocer las exigencias que tendrá Perú en sus próximos desafíos internacionales. "En lo personal siempre digo que de lo bueno se aprende para seguir haciéndolo mejor, y de lo malo también, mucho más para poder mejorar y saber qué es lo que nos hace falta", señaló el jugador en conversación con los medios.

Uno de los puntos abordados por Vélez fue el esperado recambio generacional de la selección. Ante las críticas por la demora en encontrar nuevos futbolistas, el jugador pidió cautela y señaló que todavía es demasiado pronto para realizar una evaluación definitiva sobre este proceso. "Creo que más allá de todo eso, de todo lo malo, creo que sacar lo bueno de esto es que nos podemos medir a grandes selecciones y saber qué es lo que vamos a necesitar de acá en adelante", complementó.

Vélez también reconoció que la falta de resultados no puede utilizarse como una excusa para justificar el momento que atraviesa la Bicolor. "Creo que es muy pronto para sacar un análisis. Creo que necesitamos un poco más de tiempo, pero obviamente tampoco es una excusa para los resultados".

Jairo Vélez se refirió sobre el presente de Perú

Resultados de Perú en su gira por Estados Unidos