Casillas, campeón mundial con España, llenó de elogios a referente de Alianza Lima: "Muy bueno"

Iker Casillas, exarquero del Real Madrid y de la selección española, llegó por primera vez al Perú en más de quince años y volvió a sentir el cariño que siempre ha recibido en Latinoamérica. Durante una entrevista con el programa 'Modo Fútbol', el histórico guardameta habló sobre su vínculo con el fútbol de esta región, recordó sus enfrentamientos ante la selección peruana y mencionó a los porteros que más admira. No obstante, Casillas sorprendió al hablar sobre un referente de la Bicolor y de Alianza Lima: hablamos de Claudio Pizarro.

Iker Casillas llenó de elogios a referente de Alianza Lima

Durante la breve entrevista, al campeón del mundo en Sudáfrica 2010 se le pidió que mencionara a un jugador de Perú y el golero no tardó en mencionar al Bombero de los Andes. “Bueno, Pizarro. Yo, pese a que es de mi quinta también, claro, yo tiro un poco más por los que jugué contra ellos, pero era un delantero muy, muy bueno”, expresó Casillas.

La elección de Casillas sorprendió a más de un hincha, aunque cabe precisar que el delantero peruano coincidió con el exarquero en las principales ligas de Europa y llegó a enfrentarlo en diferentes oportunidades. Para el histórico guardameta español, ese contacto directo dentro del campo es un factor determinante al momento de valorar a un futbolista: la huella que deja en sus rivales.

Iker Casillas recordó la victoria de España contra Perú

Los amistosos que disputaron España y Perú también son parte del recuerdo de Casillas. El exarquero español evocó especialmente dos compromisos: uno en el estadio de Montjuïc, en Barcelona, donde España se impuso 2-1, y otro encuentro jugado en Huelva en 2008. “Me acuerdo que los dos los ganamos, sí, pero ya lo veo (los partidos) por YouTube, ya los resúmenes”.

Trayectoria de Iker Casillas